HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook'un sanal dünyası diğer şirketleri peşinden sürükleyebilir

Facebook'un sanal dünyası diğer şirketleri peşinden sürükleyebilir

03.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook gerçek dünya içinde sanal dünya yaratmak istiyor. Mark Zuckerberg'in açıkladığı projeye göre bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sanal evrenler gerçek olabilir.

Facebook'un sanal dünyası diğer şirketleri peşinden sürükleyebilir

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketleri içerisinde yer alan Facebook yeni denemeler yapmayı seviyor. Firmanın kurucusu olan Mark Zuckerberg yepyeni bir proje geliştirildiğini açıkladı. Bu projede sanal alanda etkileşim sağlanacak. Böylece siz bir mekanda bulunurken aynı şekilde başka bir mekanda etki yaratabileceksiniz.

Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturmasıFacebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturması

Facebook özellikle son dönemlerde yeni teknolojilere daha fazla önem gösteriyor. Şirketin her ne kadar 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunsa bile yine de bunu yeterli görmüyor. Stabil bir ilerleme sergilemekten ziyade yeni teknolojilere önem veriyor. Oculus bu yeni teknolojilerin öncüsü olacak.

TOPLANTILAR DÜZENLENEBİLECEK

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre bu yeni teknoloji ile birlikte insanların gerçek dünyadaki sanal dünya içerisinde toplantılar düzenleyebileceği veya başka aktiviteler gerçekleştireceği ifade edildi. Böylece şirket kendi internet nüfuzunu birçok alanda kullanabilecek.

Facebook internet alanında oluşturduğu etki ve hakimiyet sayesinde bu tür hamleleri rahat bir şekilde yapabiliyor. Aynı şekilde Google, Apple ve Microsoft gibi markalar benzer özellikler taşıyan teknolojilere yer veriyor. Mesela Microsoft tarafından geliştirilen hologram bunun en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Microsoft şu sıralar holoportation projesi üzerine yoğunlaştı. Bu proje ile birlikte iş toplantıları sanal dünyada canlı bir şekilde yapılabilecek. Facebook kendi projesinde önemli bir aşamaya gelmeyi başarırsa Microsoft ve Google gibi markalar onu yakından takip edecektir.

Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdıFacebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı

Nokia tablet bölümüne odaklanacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNER Servetine servet katacak! Cem Yılmaz'ın yeni filminden alacağı ücret dudak uçuklattı Servetine servet katacak! Cem Yılmaz'ın yeni filminden alacağı ücret dudak uçuklattı
Google kimlik doğrulama yöntemlerine yenisini ekliyorGoogle kimlik doğrulama yöntemlerine yenisini ekliyor
Anahtar Kelimeler:
facebook Mark Zuckerberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.