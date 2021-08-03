Facebook'un sanal dünyası diğer şirketleri peşinden sürükleyebilir

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketleri içerisinde yer alan Facebook yeni denemeler yapmayı seviyor. Firmanın kurucusu olan Mark Zuckerberg yepyeni bir proje geliştirildiğini açıkladı. Bu projede sanal alanda etkileşim sağlanacak. Böylece siz bir mekanda bulunurken aynı şekilde başka bir mekanda etki yaratabileceksiniz.

Facebook özellikle son dönemlerde yeni teknolojilere daha fazla önem gösteriyor. Şirketin her ne kadar 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunsa bile yine de bunu yeterli görmüyor. Stabil bir ilerleme sergilemekten ziyade yeni teknolojilere önem veriyor. Oculus bu yeni teknolojilerin öncüsü olacak.

TOPLANTILAR DÜZENLENEBİLECEK

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre bu yeni teknoloji ile birlikte insanların gerçek dünyadaki sanal dünya içerisinde toplantılar düzenleyebileceği veya başka aktiviteler gerçekleştireceği ifade edildi. Böylece şirket kendi internet nüfuzunu birçok alanda kullanabilecek.

Facebook internet alanında oluşturduğu etki ve hakimiyet sayesinde bu tür hamleleri rahat bir şekilde yapabiliyor. Aynı şekilde Google, Apple ve Microsoft gibi markalar benzer özellikler taşıyan teknolojilere yer veriyor. Mesela Microsoft tarafından geliştirilen hologram bunun en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Microsoft şu sıralar holoportation projesi üzerine yoğunlaştı. Bu proje ile birlikte iş toplantıları sanal dünyada canlı bir şekilde yapılabilecek. Facebook kendi projesinde önemli bir aşamaya gelmeyi başarırsa Microsoft ve Google gibi markalar onu yakından takip edecektir.

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