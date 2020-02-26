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  4. Facianın eşiğinden dönüldü! Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

Facianın eşiğinden dönüldü! Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 00:12 | Son Güncelleme

İzmir-Çanakkale karayolunda seyir halindeki bir servisi bir anda alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, araçta işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Bergama Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında, S.E. idaresindeki işçi servisi, henüz belirlenemeyen sebepten alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekipleri ile polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan, servis aracının Dikili ilçesinde bulunan bir sera firmasına ait olduğu ve işçileri taşımakta kullanıldığı öğrenilirken, yangın esnasında araçta işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Çanakkale araç yangını

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