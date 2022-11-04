Fallop tüplerini vajinasından çıkarttırdı, kolye yaptırdı! Sosyal medyadan tepki topladı... “Gerçekten midem bulandı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Savannah Blouin isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda fallop tüplerini çıkarttığını ve çocuk sahibi olmak istemediğini dile getirdi. Tüplerini cerrahi olarak çıkarmak için salpenjektomi geçiren kadın işlem sonunda ise tıbbi atıkları reçineli bir kolye yaptırarak boynuna asmaya başladı.

“KENDİMİ ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM”

Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istemediğini dile getiren Blouin, cerrahi işlemin sonrasında yaptırdığı kolyeleri gösterdiği paylaşımıyla milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. 45 binden fazla beğeniye ulaşan gönderisinde Blouin, “Asıl ama bu olmasa da kolyeyi takarken kendimi çok güçlü hissediyorum. Şüphesiz ben garip bir insandım. Ameliyattan sonra onlara bakabileceğim için çok heyecanlandım. Bu prosedürü yaptırabildiğim ve insanlara kendi bedenlerinin sorumluluğunu benzer şekilde almaları için ilham verdiğim için çok minnettarım” dedi.

Sosyal medyada ilgi çeken paylaşımının sonrasında Blouin’i destekleyenlerin yanında tepki gösterenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Blouin’in gönderisine, “Gerçekten midem bulandı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben de bir kar küresi yaptırmak istemiştim ama bana teslim edemeyeceklerini söylediler” yorumunu ekledi.

Rahimin her iki tarafından çıkan ve yumurtalıklarla rahimin bağlantısını sağlayan tüplere fallop tüpleri denilir. Her ay sağ veya sol yumurtalıktan çıkan bir adet yumurta (oosit) bu tüplerden geçerek rahim içine ulaşır.