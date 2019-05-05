Fani kasırgası Bangladeş'te 2 bin 300'den fazla evi yıktı

Fani kasırgası nedeniyle Bangladeş'te 2 bin 300'den fazla ev yıkıldı.

"The Daily Star" gazetesinin haberinde, Hindistan'dan sonra Bangladeş'i de vuran kasırganın ülkede büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

Bangladeş Ulusal Afet Müdahale Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kasırgada 2 bin 363 ev tamamen yıkıldı ve 21 binden fazla ev hasar gördü. Kasırga nedeniyle yaklaşık 630 kilometrekare tarım arazisinde hasar meydana geldi.

Kasırganın beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle 59 köy sular altında kaldı ve kasırga boyunca toplamda 1 milyon 600 bin kişi barınaklara sığındı.

Yetkililer, kasırga nedeniyle ülkede 830'dan fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Dün, ülkeye doğru ilerleyen Fani kasırgasının, Bangladeş'te neden olduğu tropikal fırtınada 12 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Söz konusu ölümlerden çoğuna devrilen ağaçların, düşen yıldırımların ve yıkılan duvarın neden olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kuvvetli rüzgarların gök gürültülü sağanağı da beraberinde getirdiği kaydedilirken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve internet kesintisi yaşandığı aktarılmıştı.

Cuma günü sabah saatlerinde, 180 kilometre hızla Hindistan'ın Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgası, ülkede 29 kişinin ölümüne neden olmuştu.

