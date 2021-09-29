Farah Zeynep Abdullah aldığı kiloyla şaşırttı!

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise Mazlum Çimen’in üstleneceği 'Bergen' filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolünü paylaşacağı projenin okuma provalarına başlandı.

Filmin provalarından paylaşılan fotoğraflar merak uyandırırken başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın son dönemde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

