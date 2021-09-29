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Farah Zeynep Abdullah aldığı kiloyla şaşırttı!

29.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimlerine titizlikle hazırlanılan ‘Bergen’ filminin oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu. Filmin servis edilen fotoğraflarında, filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Farah Zeynep Abdullah aldığı kiloyla şaşırttı!

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise Mazlum Çimen’in üstleneceği 'Bergen' filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

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Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolünü paylaşacağı projenin okuma provalarına başlandı.

Filmin provalarından paylaşılan fotoğraflar merak uyandırırken başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın son dönemde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

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Bergen Farah Zeynep Abdullah
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