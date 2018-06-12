KADIN

Farklı ırkların karışımıyla ortaya çıkan modeller

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Yüz ve vücut güzelliği, insanların doğduğu coğrafyaya bağlı olarak farklı özellikler gösteriyor. İki ayrı ebeveynin yani iki ayrı ırkın özelliklerini taşıyan bu modeller nefes kesecek kadar güzel, cazibeli, havalı ve zarifler... Bu modellerden kimi ABD'li anneden Danimarka'lı babadan, kimi de Afrika'lı baba Portekiz'li anneden dünyaya gelmiş. İşte en güzel genleri taşıyan o modeller...

Bu makalede, güzelliğin dünyayı kurtaracağına ikna olabilirsiniz

Karışık ırklardan doğan 15 etkileyici kadın

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Afrika (Angola ve Cape Verde) + Portekiz

Afrika (Angola ve Cape Verde) + Portekiz
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ABD (Hawaii) + Danimarka

ABD (Hawaii) + Danimarka
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Yunanistan + Fransa

Yunanistan + Fransa
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Brezilya + Fransa

Brezilya + Fransa
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Aborjin Avustralyalı ve Anglo-Avustralyalı

Aborjin Avustralyalı ve Anglo-Avustralyalı
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Etiyopya + Yunanistan

Etiyopya + Yunanistan
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Kore + İsveç + Almanya

Kore + İsveç + Almanya
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Afrika + Japonya

Afrika + Japonya
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Afrika + Almanya

Afrika + Almanya
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Hollanda + Afrika

Hollanda + Afrika
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Singapur + Tayland + Polonya

Singapur + Tayland + Polonya
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Dominik Cumhuriyeti + Almanya

Dominik Cumhuriyeti + Almanya
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Afrika + İtalya + Sırbistan

Afrika + İtalya + Sırbistan
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Rusya + İsveç + Afrika (Gana)

Rusya + İsveç + Afrika (Gana)
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Japonya + Polonya + İngiltere + İrlanda

Japonya + Polonya + İngiltere + İrlanda
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farklı ırktan olan modeller Karışık Irklardan doğan modeller

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