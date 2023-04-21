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Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

19.04.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı pişirim teknikleriyle yemek hazırlamayı sevenler, sizi buraya alalım! Hayatınızı büyük oranda kolaylaştırırken âdeta profesyonel bir şefin elinden çıkmış gibi leziz yemekler hazırlamanızı sağlayacak en güzel elektrikli tencere modellerini sizler için araştırdık. Tadına bakan herkesi kendisine hayran bırakacak yemekleri hiç yorulmadan hazırlamak istiyorsanız yazımızı mutlaka inceleyin!

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Yemek deyip geçmemek lazım. Yemekler, ülkemiz kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Hâl böyle olunca neredeyse evlerde her gün tencereler kaynıyor ve yemekler pişiyor. En kısa sürede lezzetli yemekler yapmak isteyenlerin sık kullandığı elektrikli tencereler ise birden fazla pişirme tekniği ile hayatınızı kolaylaştırıyor. Gelin, kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek birbirinden kullanışlı elektrikli tencereleri daha yakından inceleyelim!

1. Buharda pişen lezzetler: Beko MC 5056 I ExpertChef Programlanabilir Çok Amaçlı Pişirici

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

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Buharda pişen ve lezzetine doyum olmayan yemekler hazırlamanızı sağlayacak Beko MC 5056 I ExpertChef Programlanabilir Çok Amaçlı Pişirici, herkesin hayallerini süsleyecek bir tasarıma sahip. Model, basınç kontrolü sağlayarak güvenle yemek hazırlamanıza yardımcı olur.

Birbirinden farklı 10 adet ön tanımlı pişirme ve ısıtma fonksiyonu bulunan ürün, en iyi elektrikli tencere modelleri arasında ön plana çıkıyor. Tencerenin buharda pilav, tandır, düdüklü et/tavuk pişirme, poşe pişirme, reçel yapma, soteleme, yahni/tencere yemeği pişirme, kısık ateş ve yoğurt mayalama fonksiyonları ile ihtiyaç duyduğunuz pek çok farklı ürünü tek bir cihazla gidermiş olacaksınız.

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2. Geniş iç hacmiyle ihtiyaçlarınıza cevap veren: Sinbo Sp-5210G Elektrikli Granit Döküm Tencere

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Geniş iç hacmi ile kullananların beğenisini kazanan Sinbo Sp-5210G Elektrikli Granit Döküm Tencere, tavsiye edebileceğimiz ürünlerden bir diğeri. Granit döküm malzeme kullanıldığı için yanma ve yapışma yapmayan tencere sayesinde kısa sürede sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirebilirsiniz.

Farklı pişirme tekniklerine uygun olan tencerede pizza, krep, patlamış mısır ve et kavurma gibi sayısız yemek çeşidini hazırlayabilirsiniz. Üstelik ocakta pişen yemeğe oranla oldukça kısa sürede pişirmeyi başaran elektrikli tencere, bu yönüyle fazla vakit harcamadan yemek yapmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırır.

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3. Kısa sürede yemek yapmak isteyenlere: Tefal CY505E Fast & Delicious Çok Amaçlı Pişirici

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Yemeklerinizi hızlıca pişiren Tefal CY505E Fast & Delicious Çok Amaçlı Pişirici, lezzetten asla ödün vermez. Pratikliği ile mutfakta sık vakit geçirenler tarafından tercih edilen pişirici, profesyonel eli değmiş gibi lezzetli yemekler hazırlar.

Yemeklerinizi kısa sürede pişirirken gıdaların besin değerlerini mümkün olan en iyi şekilde korumayı hedefleyen cihaz sayesinde daha sağlıklı öğünler hazırlayabileceksiniz. Düdüklü tencerenin en doğru pişirme tekniğini ayarlayabilmeniz için tam 25 farklı pişirme ayarı bulunuyor. Yemek hazırlamak için yapmanız gereken tek şey ise malzemeleri içerisine koymak ve pişirme fonksiyonunu ayarlamak. Yemek yapmak işte bu kadar kolay!

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4. Şefleri kıskandıran lezzetler hazırlayın: Arzum AR2055 Chefim Çok Amaçlı Basınçlı Pişirici

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Şefleri kıskandıracak lezzette yemekler hazırlayan Arzum AR2055 Chefim Çok Amaçlı Basınçlı Pişirici, vazgeçilmez mutfak gereçleriniz arasına girecek. 14 farklı pişirme fonksiyonu bulunan model, yemeklerin tam kıvamında pişmesine yardımcı olur.

Buharda pişirme teli bulunan tencere sayesinde çok daha sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz. 6 litre pişirme kapasitesi olduğu için kalabalık aileler ve sık misafir ağırlayanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Üstelik yemek pişirdikten sonra cihazı sıcak tutma fonksiyonuna alarak yemeklerinizin uzun süre sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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5. Pratik kullanım: LATEST Model Instant Pot IP-DUO60-Enw Stainless Steel SRU5170 Düdüklü Tencere

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Pratik kullanım özellikleri ile herkesi kendisine hayran bırakan LATEST Model Instant Pot IP-DUO60-Enw Stainless Steel SRU5170 Düdüklü Tencere, mutfakta geçirilen süreyi minimuma indiriyor. Düdüklü tencere görevi üstlendiği için yüksek basınç ile yemekleri kısa sürede pişiriyor.

Akıllı tencere özellikleri arasında yoğurt mayalama, sıcak tutma, et/tavuk pişirme ve tencere yemeği pişirme gibi birçok farklı programı bulunuyor. Pişirme erteleme özelliğine de sahip olan model, tam kıvamında pişen yemekler hazırlamanızı sağlıyor. Tüm bu fonksiyonlarıyla sağ kolunuz hâline gelecek elektrikli tencereyi kaçırmayın, deriz!

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6. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak: Cuisinart GRMC3E Cook In 5'i 1 Arada Çok Amaçlı Pişirici

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Elektrikli tencere modelleri arasında en sevilen modellerden biri olan Cuisinart GRMC3E Cook In 5'i 1 Arada Çok Amaçlı Pişirici, mutfağınızın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaracak. Ürün, dikdörtgen şekli ve geniş kapasitesi ile kalabalık aileler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.

Birden fazla pişirme tekniği için kullanabileceğiniz elektrikli tencere; kızartma, buharda pişirme, mangal ve kaynatma gibi fonksiyonları sayesinde istediğiniz yemeği kolayca yapmanıza imkân tanır. 90 ila 220˚C arasında değişen sıcaklık ayarı ise yemeklerinizin en doğru ısıda pişmesine olanak tanır.

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7. Çok fonksiyonlu bir model arayanlara: Russell Hobbs 27030-56 Buharlı Pişirici

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

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Birçok fonksiyonu sayesinde kalbinizi fethedecek Russell Hobbs 27030-56 Buharlı Pişirici, mutfakta geçirdiğiniz süreyi minimum düzeye indirmeyi başarır. Üstelik yemekler kısa sürede pişmiş olsa da lezzetini kaybetmez ve yemeklerin tadına bakan herkesin beğenisini kazanır.

"Yanmaz ve yapışmaz yüzeye sahip elektrikli tencerede neler pişer?" diye soracak olursanız cihazla çorba, risotto, sushi, quinoa ve çok daha fazlasını hazırlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Pişirme ve sıcak tutma ayarları da bulunan elektrikli tencere sadece pişirme değil, aynı zamanda ısıtma amacıyla da kullanılır. Harika, değil mi?

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8. Yanmaz yapışmaz yüzey: Schafer Crock Elektrikli Pişirici

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Kendisi küçük, işlevi ise son derece büyük olan Schafer Crock Elektrikli Pişirici; mutfağınızda mutlaka bulunması gereken yardımcı araçlar arasında yer alıyor. İki farklı renk seçeneği sunan elektrikli mini tencere, 1200 Watt güçle çalışıyor. 40 santimetre çapında ve 9 santimetre derinliğinde olan model, yanmaz yapışmaz yüzeyiyle sağlıklı yemekler yapmanıza yardım ediyor.

Isıya dayanıklı cam kapağı sayesinde yemekler kontrol edilebiliyor. Et, sebze, hamur işi ve pizza gibi yemekleri yapabiliyor. Ayrıca sıcak tutma özelliğiyle yemeklerinizi servis edene kadar koruyor. ÖZel taşıma kulplarıyla rahat taşınan model sizi bekliyor, acele edin!

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9. Profesyonellerin tercihi: Philips HD2151/62 All in One Cooker Çok Amaçlı Basınçlı Pişirici

Farklı pişirim teknikleri isteyenler için elektrikli tencere modelleri

Profesyoneller tarafından tercih edilenPhilips HD2151/62 All in One Cooker Çok Amaçlı Basınçlı Pişirici, tam bir fiyat/performans ürünü. Kahvaltıdan akşam yemeğine hatta tatlıya kadar birçok lezzeti hazırlamanıza yardımcı olan tencere, mutfağınızın favorileri arasına girmeye aday!

"Çok fonksiyonlu olarak çalışan elektrikli tencere nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız kısaca anlatalım. Yapmanız gereken sadece yemek için gerekli malzemeleri hazırlamak, cihazın ısı ayarı ve pişirme fonksiyonu düğmelerini çevirerek en doğru pişirme ayarını belirlemek. Asya lezzetlerinden Batı'nın tadına doyum olmayan yemeklerine kadar pek çok tarifi hazırlamak, elektrikli tencere ile çok kolay!

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10. Daha sağlıklı yemekler pişirin: RELAX4LIFE Halojen Fırın

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Daha sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlayan RELAX4LIFE Halojen Fırın, minimum süreyle maksimum performans almanıza yardım eden elektrikli tencere seçeneklerinden bir diğeri. Elektrikli tencere ile kahvaltıdan akşam yemeğine, ana yemekten ara öğünlere kadar aklınıza gelen tüm yemekleri cam tencere ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Çok fonksiyonlu olarak kullanabileceğiniz elektrikli cam tencere, 65 ila 250 santigrat derece aralığında değişen ısı ayarı sayesinde tam kıvamında ve lezzetli yemekler pişirir. Cam yüzeye sahip olduğu için tencerenin iç kısmında olup bitenleri dışarıdan bakarak kolayca anlayabilirsiniz. Böylece tam kıvamında yemekler hazırlayabilirsiniz!

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