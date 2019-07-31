Farklılıklarımızla güzeliz! Her kadının bir yıldız olduğunu göstermek için yeni bir manken türü yaratıldı

Her kadının kendine has özelliklere ve parlak bir kişiliğe sahip olduklarını anlatan firma kadınlara güven aşılamaya çalşıyor.

Her kadın aslında birer yıldız, yeni mankenler bunu kanıtlıyor

İngiltere'de sadece kadınlara yönelik satış yapan Missguided markası, ilginç kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Firma alışkın olduğumuz kıyafetleri tanıtmak için kusursuz modelleri değil alışkın olmadığımız bir yolu kullanıyor.

Yani ulaşılmaz idealin tam tersidir, ancak gerçek kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları şeyleri yansıtır.

Vitiligo, çatlak izleri ve çilleri olan cansız mankenler, gizlenmemesi veya kadınların utanmaması gereken kadınsı bir güzelliği kapsıyor. Güzel ve muhteşem olmak için kar beyazı bir cilde, veya mükemmel bir vücuda sahip olmanıza gerek yok.

Missguided bunu kesin olarak biliyor ve kadınları desteklemeye ve vücutları hakkında utangaç olmamalarına yardım etmeye çalışıyorlar. Firma, 'her kırışıklık ve her doğum lekesi onları benzersiz kılar. Ve bu onları kalabalıktan farklı kılan şeydir' diyor.

Firmanın bu konsepti kadınların da beğenisini topluyor.