KADIN

Farklılıklarımızla güzeliz! Her kadının bir yıldız olduğunu göstermek için yeni bir manken türü yaratıldı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Missguided markası, #KEEPONBEINGYOU etiketini kullanarak, insanları bireyselliklerine odaklanmaya ve herkes gibi olmaya çaba göstermemeye teşvik eden bir kampanya başlattı. Ancak, güzel ve ilginç kıyafetlerden daha ileri gittiler ve kadınların mağazalarında kendilerini daha güvenli hissetmelerine yardımcı olmaya karar verdiler.

Her kadının kendine has özelliklere ve parlak bir kişiliğe sahip olduklarını anlatan firma kadınlara güven aşılamaya çalşıyor.

Her kadın aslında birer yıldız, yeni mankenler bunu kanıtlıyor

İngiltere'de sadece kadınlara yönelik satış yapan Missguided markası, ilginç kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Firma alışkın olduğumuz kıyafetleri tanıtmak için kusursuz modelleri değil alışkın olmadığımız bir yolu kullanıyor.
Yani ulaşılmaz idealin tam tersidir, ancak gerçek kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları şeyleri yansıtır.
Vitiligo, çatlak izleri ve çilleri olan cansız mankenler, gizlenmemesi veya kadınların utanmaması gereken kadınsı bir güzelliği kapsıyor. Güzel ve muhteşem olmak için kar beyazı bir cilde, veya mükemmel bir vücuda sahip olmanıza gerek yok.
Missguided bunu kesin olarak biliyor ve kadınları desteklemeye ve vücutları hakkında utangaç olmamalarına yardım etmeye çalışıyorlar. Firma, 'her kırışıklık ve her doğum lekesi onları benzersiz kılar. Ve bu onları kalabalıktan farklı kılan şeydir' diyor.
Firmanın bu konsepti kadınların da beğenisini topluyor.
İşte birçok kadının beğenisi toplayan bu uygulamaya gelen bir yorum: 'Geçen gün @Missguided mağazasından geçtim ve bu mankeni gördüm. #Vitiligosu olan biri olarak, hepsi olumlu olan çok fazla his vardı. Normal olduğunu görmek gerçeküstü bir şeydi. Aslında benim gibi insanları temsil eden bir manken yarattılar. ❤️ Teşekkürler Missguided!
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farklı mankenler Missguided

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