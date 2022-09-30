Faruk Fatih Özer hakkındaki iddialar gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan 'Thodex' açıklaması

Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'ta yakalanan 'Thodex' firmasının sahibi Faruk Fatih Özer'in, yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sahibi olduğu 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer'in, müşterilere ait paraları hesabına alarak ülkeyi terk ettiği ve Arnavutluk'a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirilmiştir. Adı geçenin, Arnavutluk'ta bulunduğuna yönelik bilginin öğrenilmesi üzerine 11 Haziran 2021 tarihinde, Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk'tan ülkemize iadesi talep edilmiştir. Şahsın, 30 Ağustos 2022 tarihinde ülkemize iadesi amacıyla Arnavutluk'ta yakalanarak tutuklandığının bildirilmesi üzerine, 31 Ağustos 2022 tarihli Arnavutluk makamlarına yönelik yazımız ile şahıs hakkındaki iade talebimizi 11 Haziran 2021 tarihinde ilettiğimiz hatırlatılarak, talebimize istinaden şahsın iade sürecinin bir an evvel başlatılması istenmiştir" denildi.

Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile Özer hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edildiği, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına, iade talebinin daha önce de iletildiği ifade edilerek ihtiyaten tekrar gönderildiği belirtilerek, "Dolayısıyla, bazı basın ve yayın organlarında çıkan şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir. 19 Eylül 2022 tarihinde Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Sayın Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuyla ilgili hassasiyetimizi dile getirmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)



