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  4. Fas, 100 vatandaşını yeni tip koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

Fas, 100 vatandaşını yeni tip koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 00:41 | Son Güncelleme

Fas, 100 vatandaşını yeni tip koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

Fas, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde bulunan 100 vatandaşının, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed, Vuhan'da çoğu öğrenci 100 Faslının ülkeye geri getirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin nakil işlemleri ve ülkede karşılanmaları sırasında sağlıkla ilgili gereken tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükselmişti.

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Fas Vuhan

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