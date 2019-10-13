KADIN

Fast food tarzı yiyecekler cilde zarar veriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.10.2019 08:57 | Son Güncelleme

Cilt bakım ve güzellik uzmanı Yasemin Miras, cilt bakım alanında yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Harcamaları minimum seviyeye indirmek; ancak cilt sağlığını maksimum seviyede tutmanın yolları basit" dedi. Miras, fast food, tuzlu yemişler, kızartmalar, şekerli gıdalar ve alkol tüketiminin cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini de söyledi.

Fast food tarzı yiyecekler cilde zarar veriyor

Cilt bakımı ve güzellik uzmanlarından Yasemin Miras, cilt sağlığı, kaliteli yaş almak ve cilt sağlığını olumsuz yönde etkileyen yiyecekler ile ilgili açıklama yaptı. Milas, yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Her şey doğadan geliyor" dedi.

iStock-155026780

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Miras, "Cilt sağlığı her kadının özenle dikkat ettiği bir konu. Dünya genelinde cilt sağlığını korumak amacıyla kadınlar yüksek harcamalar yapıyorlar. Bu harcamaları minimum seviyeye indirmek; ancak cilt sağlığını maksimum seviyede tutmanın yolları basit" dedi.

iStock-904094778

Miras, cilt sağlığını bozabilecek yiyecekler ile ilgili, "Fast food, tuzlu yemişler, kızartmalar, şekerli gıdalar, alkol tüketimi ve kafein tüketimi cilt sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu besinlerden uzak durulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yasemin Miras, günümüzde kadınların yaptığı estetik müdahalelerin bir çoğunu gereksiz bulduğunu belirterek, yapılan müdahalelerin kaliteli yaş almak adına cilde ve vücuda zarar verdiğini sözlerine ekledi.

(İHA)

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Şaşkına çeviren yarışma! Üstündeki şeyin neyden yapıldığını duyunca...Şaşkına çeviren yarışma! Üstündeki şeyin neyden yapıldığını duyunca...
Sivilcelere ilaçsız çözüm mümkün!Sivilcelere ilaçsız çözüm mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt sağlığı cilt sağlığı hakkında bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

'Gerçekten dil öğrenmeye gitmiş'

'Gerçekten dil öğrenmeye gitmiş'

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

'Fiziken ve ruhen yoruldum'

'Fiziken ve ruhen yoruldum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Ünlü şarkıcının 'depresyon terlik'lerinin fiyatı şoke etti

Ünlü şarkıcının 'depresyon terlik'lerinin fiyatı şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaşkına çeviren yarışma! Yıllardır tuvalet kağıdından en güzel gelinliği yapmak için yarışıyorlar

Şaşkına çeviren yarışma! Üstündeki şeyin neyden yapıldığını duyunca...

Sivilcelere ilaçsız çözüm mümkün!

Sivilcelere ilaçsız çözüm mümkün!

Burun estetiği kadında farklı erkekte farklı mı yapılıyor?

Burun estetiği kadında farklı erkekte farklı mı yapılıyor?

Botoks sağlığa zararlı mıdır ve gebelikte yapılabilir mi? Medikal estetikte 7 maddeye dikkat

Botoks sağlığa zararlı mıdır ve gebelikte yapılabilir mi?

Yıllarca ten rengi yüzünden zorbalığa uğradı şimdi fondöten markasının yüzü oldu

Yıllarca ten rengi yüzünden zorbalığa uğradı, şimdi ise...

Gençleşmede popüler formül: Vampıre Facelift

Kadınlar Kim Kardashian'ın gençleşme formülünü kullanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.