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Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı, sokak ortasında tartışmaya girdiği polise küfür etti. Altaylı, olay yerinden ayrılırken bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, polisle girdiği sert bir tartışmayla gündeme geldi. Gazeteci Altaylı, park tartışması yaşadığı polise küfür etti.

İddiaya göre, park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Altaylı, polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de..." sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: TGRT Haber

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