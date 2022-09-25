Fatih Erbakan'dan 6'lı masaya tartışma yaratacak İstanbul Sözleşmesi çıkışı! 'Nasıl buna razı oluyorsunuz?'

Yeniden Refah Partisi Yalova İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan partinin İl Başkanı Mustafa Berber, yeniden seçildi. Programa katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın İstanbul Sözleşmesi kararını eleştiren Erbakan, şunları kaydetti:

"İşte 6'lı masanın ilk üç gündemi belirlendi. Meclis çoğunluğu elde edilirse ilk bir hafta içinde 'Siyasi Ahlak Yasası, İstanbul Sözleşmesi ve Strateji Planlama Teşkilatı' yasaları çıkarılacak. İstanbul Sözleşmesi demek, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. Karı-koca kavramı yerine partnerler kavramını getirmek demektir, Allah muhafaza buyursun erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin altyapısını oluşturmak demektir. 6'lı masadaki muhafazakar partilere de şaşırıyorum. Nasıl buna razı oluyorsunuz? İktidar olursa ilk işi bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmak olacaklardan bu ülkeye bir hayır gelir mi Allah aşkına."

(DHA)

