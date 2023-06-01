HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal adeta isyan etti, Millet İttifakı'na yüklendi: "Bir daha size neden inanayım ki? Şimdi bakıyorum halinize..."

Fatih Portakal adeta isyan etti, Millet İttifakı'na yüklendi: "Bir daha size neden inanayım ki? Şimdi bakıyorum halinize..."

01.06.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerine çok sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası kimsenin oluşan tabloda sorumluluk üstlenmediğini belirten Portakal, "Bu kadar rahat mısınız ya?" diye sordu. Gelen değişim talebine kulakların tıkalı olduğunu savunan Portakal, "Seçim öncesinde de diyorlar ki 'ülkeye demokrasi getireceğiz.' Hadi canım sizde. Şimdi bakıyorum halinize." dedi.

Fatih Portakal adeta isyan etti, Millet İttifakı'na yüklendi: "Bir daha size neden inanayım ki? Şimdi bakıyorum halinize..."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından muhalefet cephesinde nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Gözler 'değişim' çıkışıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki görüşmeye çevrildi.

Kulislerde CHP liderinin 'yola devam' kararı aldığı konuşulurken, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin ise henüz nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

FATİH PORTAKAL İSYAN ETTİ

2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefet kanadındaki bilinmezlik tartışma yaratırken, gazeteci Fatih Portakal adeta isyan etti.

1

Sözcü Tv'de haberleri sunan Portakal, Millet İttifakı liderlerine çok sert tepki gösterdi. Liderlerin koltuklarından vazgeçemediklerini iddia eden Portakal, "Hala da hiç bir şey olmamış gibi kameraların karşısına geçiyorsunuz, bu kadar rahat mısınız ya? Bir daha ben sizin peşinizden neden gideyim ki? Size neden inanayım ki?" dedi.

Portakal'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"BU KADAR RAHAT MISINIZ YA?"

"Ben sadece bir şey soracağım. Ya arkadaş Millet İttifakı olarak seçimi kaybettiniz. Bunun sorumlusu kim? Sandığa gidip değişim isteyen bizler mi bunun sorumlusu? Sorumluluğu üstünüze alın. Hala daha o koltuklarda oturuyorsunuz. Hala da hiç bir şey olmamış gibi kameraların karşısına geçiyorsunuz, bu kadar rahat mısınız ya? Bu kadar rahat insanların gözlerinin içine baka baka nasıl sorumluluğu almıyorsunuz.

2

"HADİ CANIM SİZDE"

İşte bu siyasi hırs. Seçim öncesinde de diyorlar ki 'ülkeye demokrasi getireceğiz.' Hadi canım sizde. Şimdi bakıyorum halinize. O koltuğu bırakmak istemiyorsunuz. Bir daha ben sizin peşinizden neden gideyim ki? Size neden inanayım ki? Benim gibi insanlar size neden inansın ki?"

İlginizi Çekebilir

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

 Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

 Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

 Sürpriz görüşme! 'İki ayrı senaryo var' Muharrem İnce detayı dikkat çekti

Sürpriz görüşme! 'İki ayrı senaryo var' Muharrem İnce detayı dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verildi! Türkiye ile Mısır arasında her şey normale dönüyor! 3 katına çıkacak…Tarih verildi! Türkiye ile Mısır arasında her şey normale dönüyor! 3 katına çıkacak…
Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiasıGazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası
Özdağ'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya demokrasi tarihindeki en başarılı siyasi pazarlıkÖzdağ'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya demokrasi tarihindeki en başarılı siyasi pazarlık
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal seçim seçim sonuçları Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

Sürpriz görüşme! 'İki ayrı senaryo var' Muharrem İnce detayı dikkat çekti

Sürpriz görüşme! 'İki ayrı senaryo var' Muharrem İnce detayı dikkat çekti

Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi

Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

İlginizi Çekebilir

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Kendall Jenner'dan olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Kendall Jenner'dan olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.