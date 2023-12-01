MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal Dilan Polat'ın yanıtlarını samimi bulmadı! "Mutlaka o ibadet kelimesini geçirecek"

Fatih Portakal Dilan Polat'ın yanıtlarını samimi bulmadı! "Mutlaka o ibadet kelimesini geçirecek"

01.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, avukatı aracılığıyla verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Gazeteci Fatih Portakal ise bu yanıtları samimi bulmayarak bakın ne dedi.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, avukatı aracılığıyla röportaj verdi.

Cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Polat, bol bol dua ettiğini ve sürekli ağladığını söyledi.

DİLAN POLAT'IN MEKTUBUNU YORUMLADI

Fatih Portakal bu haberi sunarken fenomene sert çıktı. Ünlü gazeteci yanıtlar için "Aydınlanma yaşadığını söylüyor dikkat ederseniz orada mutlaka o ibadet kelimesini geçirecek mutlaka o dini mesajı verecek. Çünkü toplumun hassasiyetini biliyor." dedi.

Ekran Alıntısı

Fatih Portakal devamında ise "Avukatları söylemesini istemiştir ben niyet okuyamam ama fikrimi söyleyebilirim. Mektup bana çok samimiyetsiz geldi rol yapıyor gibi geldi" ifadelerini kullandı.

'Odasına kapandı, kimseyle görüşmek istemiyor' denmişti... Flaş açıklama 'Odasına kapandı, kimseyle görüşmek istemiyor' denmişti... Flaş açıklama


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk sorusu rahatsız etti! En sonunda patladıAşk sorusu rahatsız etti! En sonunda patladı
Anne olmak için gün sayıyor... Bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Anne olmak için gün sayıyor... Bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Gala tarzıyla nefes kesti! Bakan bir daha baktıGala tarzıyla nefes kesti! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Dilan Polat ele
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her gün aynı numarayla kadınları taciz ediyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Her gün aynı numarayla kadınları taciz ediyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.