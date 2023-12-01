Fatih Portakal Dilan Polat'ın yanıtlarını samimi bulmadı! "Mutlaka o ibadet kelimesini geçirecek"

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, avukatı aracılığıyla röportaj verdi.

Cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Polat, bol bol dua ettiğini ve sürekli ağladığını söyledi.

DİLAN POLAT'IN MEKTUBUNU YORUMLADI

Fatih Portakal bu haberi sunarken fenomene sert çıktı. Ünlü gazeteci yanıtlar için "Aydınlanma yaşadığını söylüyor dikkat ederseniz orada mutlaka o ibadet kelimesini geçirecek mutlaka o dini mesajı verecek. Çünkü toplumun hassasiyetini biliyor." dedi.

Fatih Portakal devamında ise "Avukatları söylemesini istemiştir ben niyet okuyamam ama fikrimi söyleyebilirim. Mektup bana çok samimiyetsiz geldi rol yapıyor gibi geldi" ifadelerini kullandı.







