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Fatih Şahin kimdir, kaç yaşında? AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin nereli, evli mi?

02.06.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Şahin Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şahin, hukukçu ve Siyasetçidir. Peki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Fatih Şahin'in bulunduğu görevler...

Fatih Şahin kimdir, kaç yaşında? AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin nereli, evli mi?

Fatih Şahin günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin evli ve 2 çocuk babasıdır. Şahin orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. İşte AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin hakkında merak edilenler...

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

Fatih Şahin, 20 Mart 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Fatih Şahin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ FATİH ŞAHİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri ve Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Sekreteri ve MKYK Üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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