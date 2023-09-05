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Fatih Terim'e büyük kutlama! Acun Ilıcalı paylaştı, ünlü isimler akın etti

05.09.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, doğum gününü özel bir organizasyonla kutladı. Büyük bir kutlama ile yeni yaşını kutlayan Terim'in doğum gününe ünlü isimler akın etti. Acun Ilıcalı'dan ise paylaşım gecikmedi.

Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile beraber ünlü isimler de akın etti.

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Büyük bir kutlama ile yapılan doğum gününde Acun Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimler de vardı.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı Fatih Terim'in doğum gününden paylaşımları sosyal medyada da paylaştı.

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Gecedeki menü de gözlerden kaçmadı. Fatih Terim ile özdeşleşen ifadeler menüdeki yemeklerin adını oluşturdu. Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken kızları da babalarına "Bana bir masal anlat baba" şarkısını söyledi.

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