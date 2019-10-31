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Fatih’te hırsızlık yaptılar, Esenler Otogarında yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Fatih’te hırsızlık yapan 2 şüpheli Esenler Otogarında yakalandı.

Fatih’te hırsızlık yaptılar, Esenler Otogarında yakalandılar

Fatih’te hırsızlık yapan 2 şüpheli Esenler Otogarında yakalandı. Hırsızlık anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 28 Eylül günü gece saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir binaya giren şahıslar, daireleri tek tek dolaşarak kilitli olmayan bir kapı bulduktan sonra kapıyı kart ile açıp içeri girdi. Şüpheliler evde bulunan cep telefonu, nakit para ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemeleri sonrası şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Şahıslar yakalandı, üzerlerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde 2 şüpheli 12 Ekim tarihinde Esenler Otogarında kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce şahıslar üzerinde yapılan üst aramasında bir adet dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, ele geçirilen cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da M.G.’ye ait evden çalınan eşyalar olduğu öğrenildi. Bu şekilde şahısların eylemlerini yalnızca İstanbul’da değil, farklı illerde de gerçekleştirdiği tespit edildi.
Vatandaşın toplam zararı 50 bin TL
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Human U. (18) ve Özgür C. (18)’nin 15’er adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, nakit para ve ziynet eşyası çalan şahısların vatandaşa verdiği toplam zararın 50 bin TL civarında olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların hırsızlık yaptıktan sonra çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Fatih’te hırsızlık yaptılar, Esenler Otogarında yakalandılar

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