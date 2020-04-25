Fatma Şahin: CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum

Bidebunuizle programında konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için "FETÖ ve PKK" benzetmesi yapmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili belediye çalışmalarını anlatan Şahin, "Belediye olarak genelgelerimizin yürütmesini yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız her şey Valimizin İçişleri Bakanımızın görüşleri alınarak yapılıyor. Dolayısıyla devlet içinde bir devlet yok." ifadelerini kullandı.

Şahin "Peki diğer yapılan işlerde devlet içinde devlet eleştirisine ne dersiniz? CHP'ye yöneltilen eleştiriler için söylüyorum" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"En çok yardım konusunda farklı bir şey oluştu. Onu da şöyle açıklayayım. Mesela biz Biz Bize Yeteriz'den önce şehirde bir kampanya yaptık. 'Kalbe Dokun Gönül Kazan' kampanyamızın adı buydu. Sabuncu sabun gönderdi, uncu un gönderdi, yağcı yağını gönderdi. Bu sistemi başlattık, gayet güzel bir şekilde gidiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Biz Bize Yeteriz'i başlatınca biz nakdi kısmı durdurduk.