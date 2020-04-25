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Fatma Şahin: CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 23:26 | Son Güncelleme

AK Parti'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bidebunudinle programında Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin sorularını yanıtladı. Şahin, CHP'li belediyelere yapılan "FETÖ ve PKK benzetmesi"yle ilgili sorulan soruya "Yok, bunu kabul etmemiz yanlış olur. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemlerimiz farklı olsa bile oturulur konuşulur. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

Fatma Şahin: CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum

Bidebunuizle programında konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için "FETÖ ve PKK" benzetmesi yapmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili belediye çalışmalarını anlatan Şahin, "Belediye olarak genelgelerimizin yürütmesini yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız her şey Valimizin İçişleri Bakanımızın görüşleri alınarak yapılıyor. Dolayısıyla devlet içinde bir devlet yok." ifadelerini kullandı.

Şahin "Peki diğer yapılan işlerde devlet içinde devlet eleştirisine ne dersiniz? CHP'ye yöneltilen eleştiriler için söylüyorum" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"En çok yardım konusunda farklı bir şey oluştu. Onu da şöyle açıklayayım. Mesela biz Biz Bize Yeteriz'den önce şehirde bir kampanya yaptık. 'Kalbe Dokun Gönül Kazan' kampanyamızın adı buydu. Sabuncu sabun gönderdi, uncu un gönderdi, yağcı yağını gönderdi. Bu sistemi başlattık, gayet güzel bir şekilde gidiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Biz Bize Yeteriz'i başlatınca biz nakdi kısmı durdurduk.

Oradaki eleştirilerin en büyük nedeni, 2 ayrı hesap var. Bu beraberinde çift başlılığa neden oluyor. Ben Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptım, SOYBİS diye bir sistem kurduk. Niye kurduk, çünkü bu işte mükerrerlik çok tehlikeli. Alan insan bir daha almaya çalışıyor sosyal yardımı. Bazen ulaşılması gereken kişiye ulaşılamıyor. Bu yüzden bir yazılım donanım alt yapısı gerekiyordu. Biz Valilik bünyesinde SOYBİS'in kurulduğu kaymakamlıkta bu sisteme entegre olduk. Büyükşehir olarak şunu yapmadım ben, Fatma Şahin olarak bu kadar yardım paketi hazırladım, bana da başvurun, ben de şu kadarını dağıtayım demedim. Ben şunu dedim, 2 milyon bize emanet, canı bize emanet, malı bize emanet... En hızlı nasıl biz 2 milyona ulaşacağız. Sen-ben yok biz varız dersen, vallahi billahi anlaşamamak için hiçbir neden yok."

"BÖYLE BİR İFADEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"İzleyicilerden şöyle bir soru var. FETÖ ve PKK benzetmesi var CHP'li belediyeler için, bunun ne için ne diyorsunuz?" sorusuna ise Fatma Şahin, "Yok, bunu kabul etmemiz yanlış olur. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemlerimiz farklı olsa bile oturulur konuşulur. Böyle bir benzetme üzerinden de gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliklerle koordine olmadıklarını söylediği CHP'li belediyelerin salgına karşı yardım girişimlerine tepki göstererek, "Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" demişti.

Fatma Şahin'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu.


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