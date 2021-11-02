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  4. Faydaları saymakla bitmiyor ama... Kolajen kullanmadan önce bu hataya düşmeyin!

Faydaları saymakla bitmiyor ama... Kolajen kullanmadan önce bu hataya düşmeyin!

02.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolajen kullanımında istenmeyen etkilerin oluşabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, beklenmedik sonuçlarla karşılaşmamak için mutlaka uzman tarafından yönlendirilmek gerektiğini söyledi. Özellikle takviye kolajenlere dikkat etmek gerektiğini anlatan Cesur, deniz ürünlerine, sığır-tavuk etine alerjisi olanlar ve diyabet hastalarının doktor tavsiyesi olmadan kolajen kullanmak gibi bir hataya düşmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Faydaları saymakla bitmiyor ama... Kolajen kullanmadan önce bu hataya düşmeyin!

İnsan vücudu için önemli bir yapı taşı olduğu bilinen, cildin daha nemli, gergin ve yumuşak olmasını sağladığı düşünülen kolajen hakkında Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur açıklamalarda bulundu. Cesur, deri, kemik, eklem, tendon ve kaslarda bulunan kolajenin görevinin vücudumuzda destek görevi gören bağ dokusunu güçlendirmek ve böylece vücut bütünlüğünü korumak olduğunu belirtti. İnsan sağlığı için bu kadar önemli olan kolajenin kullanımı için öncelikle bir doktor tavsiyesi alınması gerektiğine dikkat çekti.

“KOLAJEN TAKVİYESİ, YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİYOR”

Kolajen takviyelerinde, kolajen içeriğinin tercihen 10 gram veya en az 5 gram olması gerektiğine değinen Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kolajen sentezine destek olması açısından alınan takviyenin bakır, çinko, C vitamini içermesinin ise takviyenin etkinliğini artırdığını ifade etti. İnsan derisinin 3 tabakaya ayrıldığını ve orta tabakası olan dermisinin yoğun miktarda kolajen içerdiğini belirten Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cildin güçlenmesini, ve elstik olmasını etkileyen önemli faktörlerin başında kolajen geldiği söyledi.

Yaşlandıkça kolajen üretiminin azaldığını ve özellikle 20 yaşından sonra her yıl yaklaşık yüzde 1’inin kaybedildiğini kaydeden Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Zamanla cilt elastikiyetini yitirir, ciltte kuruma, sarkma, kırışıklıklar, güneş lekeleri, ince cilt ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkar. Kolajen takviyesi ile bu yaşlanma belirtilerini hafifletmek mümkündür. Deride en çok tip 1 ve tip 3 kolajen bulunur. Bu nedenle saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için onları desteklerken de tip 1 ve tip 3 kolajen karışımlarını kullanmakta fayda var” dedi.

Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kolajen takviyesinin düzenli kullanıldığında daha etkili olduğunu ifade ederek, deri yaşlanmasında azalma, deri elastisitesinde artış, hidrasyon (su tutma), dermal kolajen yoğunluğunda artış sağladığını işaret etti.

“KOLAJENİN SIVI FORMLARI DAHA ETKİLİ”

Kolajen takviyelerinin tablet, kapsül, toz, likit ve bar şeklinde farklı şekilleri olduğunu belirten Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kolajenin en etkili olduğu formatın sıvı hali olduğunu söyledi.

“Kolajen ağızdan alındığında bağırsaklarda yapı taşlarına yani aminoasitlere ayrılır ve aminoasit olarak kana karışır. Daha etkili olabilmesi, bağırsaklardan daha iyi emilebilmesi için kolajenin biraz daha parçalanmış hali olan hidrolize kolajen tercih edilmelidir. Sıvı formları bu nedenle daha etkilidir” dedi.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT

Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kolajen takviyesinin genellikle güvenli olduğu ve bildirilmiş bir yan etkisi olmadığı belirtilerek yine de kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini vurguladı.

Takviyedeki kolajenin kaynağı balık, tavuk veya sığır olabilmektedir. Balık kaynaklı kolajen içerenler sıklıkla önerilmektedir. Balıktan elde edilen kolajen daha küçük moleküler boyuttadır ve bu nedenle bağırsaklardan daha iyi emilir. Deniz ürünlerine, sığır-tavuk etine alerjisi olanlar ve diyabet hastaları da bu ürünler nedeniyle istenmeyen etkilerle karşılaşabilmektedir” diyerek uyarılarda da bulundu.

DHA

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