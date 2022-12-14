Faydaları türkülere konu oluyor: Yol kenarında bile yetişiyor! Kanseri önlüyor, iltihabı kurutuyor

Ebegümeci yüksek antioksidan içeren besinler arasında bulunuyor. Bu faydalı bitkinin yaprakları çiğ olarak salatalarda veya pişmiş olarak yemeklerde, çorbalarda kullanılabiliyor. Ancak ebegümecinin en yaygın kullanımı bitkinin kurutulmasıyla elde edilen ebegümeci yapraklarının çayı olarak biliniyor.

EBEGÜMECİ FAYDALARI

Ebegümecinin en önemli faydalarından biri cilt yenileme özelliğidir. Ciltteki şişmeleri azaltan ebegümecinin aynı zamanda cilt hücrelerini yenilediği ve yaşlanmayı geciktirdiği söylenir.

Saçlara da oldukça olumlu etki eden, şampuan ve bakım kremlerinin içeriğinde de sıkça kullanılan ebegümecinin kafa derisinin temizlenmesine yardımcı olduğu ve yağlanmayı önlediği bilinir.

Ses kısıklığını, boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

Ağız ve diş sağlığının güçlenmesine katkı sağlayan ebegümeci, diş ve diş eti rahatsızlıklarını hafifletebilmektedir.

Gastrit gibi mide rahatsızlıkları başta olmak üzere sindirim sistemini düzenleyen etkiye sahiptir.

Bronşit, astım gibi kronik solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği ve astım ataklarını geciktirdiği bilinir. Aynı zamanda göğüs yumuşatan ve balgam söktüren etkiye de sahiptir.

Ateş düşürücü olarak da kullanılan ebegümeci soğuk algınlığı sürecinde kullanılır ve vücudun terlemesini sağlayarak bünyeyi rahatlatır.

Kan basıncını dengelemek de önemli görülen ebegümecinin kolesterolü düzenleyici etkisi de bulunur.

Ebegümeci faydaları Saraçoğlu tarafından da vurgulanan bir konudur. Saraçoğlu solunum yolu sağlığına iyi gelen ebegümeci ile birlikte adaçayı kürünü virüslere karşı kalkan oluşturmak için önermektedir.

Ebegümeci antioksidan etkisiyle genel olarak da hastalıklara karşı vücudu koruyan bir bitkidir.

Yeşil yapraklı sebzeler özellikle kanser riskine karşı önerilen besinlerdir. Ebegümeci de bu sınıfta sayılabilir.

EBEGÜMECİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ebegümeci çayı yapımı için farklı yöntemler vardır. İlk yöntem uzun sürede bitki özünü çıkarmayı sağlar:

Hazırlanışı:

Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar çiçek, yaprak ve saplar; 250 ml soğuk suyun içine atılır.

Belirli periyotlarda karıştırılan karışım ortama 8 ile 10 saat arası bekler.

Demini alan çay içilmeden önce ısıtılarak sıcak tüketilir.

İkinci yöntem birçok bitki çayının hazırlanışı ile aynıdır: