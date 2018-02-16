Faydalarından yararlanmak istiyorsanız bardakta içmeyin

Bilinçsiz şekilde tüketildiğinde zararlı olabilen maden suyunu tüketirken sakın bardakta içmeyin.

Maden suyunu bardağa döküp içine de bir limon dilimi koyduğumuzda belki görsel olarak hoş bir görüntü elde edebiliriz ama sağlık açısından değil. Uzmanlar, içeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonat nedeniyle sağlığa oldukça faydalı olan maden suyunu nasıl içmemiz gerektiği konusunda şu görüşleri bildiriyor;

Maden suyunu bardağa dökerek içmeyin!

Uzmanlara göre maden suyunu bardakta değil cam şişesinde tüketmek gerekiyor. Çünkü, maden suyunu bardağa dökmek, içerisindeki gazın (Co2) kaçmasına neden olur. Bunu da bardağa döktüğünüzde oluşan köpürmeden anlayabilirsiniz. Bu köpürmenin nedeni, bardakların bulaşık makinesinden çıktıktan sonra bile maden suyunun kendi şişesi kadar steril olmamasıdır. Uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Maden suyunun yararları