Faydalarından yararlanmak istiyorsanız bardakta içmeyin

Bilinçsiz şekilde tüketildiğinde zararlı olabilen maden suyunu tüketirken sakın bardakta içmeyin.
Maden suyunu bardağa döküp içine de bir limon dilimi koyduğumuzda belki görsel olarak hoş bir görüntü elde edebiliriz ama sağlık açısından değil. Uzmanlar, içeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonat nedeniyle sağlığa oldukça faydalı olan maden suyunu nasıl içmemiz gerektiği konusunda şu görüşleri bildiriyor;
Maden suyunu bardağa dökerek içmeyin!
Uzmanlara göre maden suyunu bardakta değil cam şişesinde tüketmek gerekiyor. Çünkü, maden suyunu bardağa dökmek, içerisindeki gazın (Co2) kaçmasına neden olur. Bunu da bardağa döktüğünüzde oluşan köpürmeden anlayabilirsiniz. Bu köpürmenin nedeni, bardakların bulaşık makinesinden çıktıktan sonra bile maden suyunun kendi şişesi kadar steril olmamasıdır. Uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Maden suyunun yararları
Vücudunuz gün içinde hareketle ya da çeşitli sebeplerden sıvı ve mineral kaybeder. Vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında da önemli rol oynar.
Günde en az iki şişe tüketilebileceği belirtilen maden suyu vücudun tüm mineral ihtiyacını karşılar,
Mide hastalıklarına iyi gelir,
Şeker hastalığı ve gutun tedavisinde etkilidir,
Böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde de uzmanlarca tavsiye edilir.
İşte maden sularının içeriğinde yer alan ve sağlığınıza sağlık katan mineraller:
Magnezyum
Hücre zarı, hücre içi ve hücre çekirdeğindeki birçok biyolojik olaylara etkilidir ve kas ile sinirlerdeki elektrik uyarılarının iletilmesini sağlar.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Damar sertliğine yol açan yağ ve kalsiyum birikimini engeller.
Enfarktüs geçiren insanlarda magnezyum düşüklüğü saptanmıştır.
Damar sertliğine yol açan damarlardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de genellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Sodyum
Vücut sıvılarında en fazla bulunan elementtir ve sıvı dağılımı ile sıvı dengesinin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca asit-baz dengesi ve sinir uyarılarının taşınması da sodyumun en önemli görevlerindendir.
Kaslarda oluşan kasılmaların düzenlenmesine, sinir uyarısını taşınmasına, hücre zarında iyon değişimine yardımcı olur. Kemik kayıpları ve kırılmasını engeller. Kalsiyum açısından süte en iyi alternatiftir.
Kalsiyum
Vücudumuzda en fazla bulunan elementtir.
Kemik yapısının yanı sıra kas kasılmalarının düzenlenmesine, sinir uyarılarının taşınmasına, hücre zarlarında iyon değişimine, hormonların, sindirim enzimlerinin ve nörotransmitterlerin salgılanmasına yardımcı olur.
Yaşla ilgili kemik kayıplarını ve kırılmalarını önler.
İçerisinde kalori ve kolesterol olmadığı için maden suyu, kalsiyum açısından süte en iyi alternatif olmaktadır.
Bikarbonat
Mide hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Şeker hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde tavsiye edilir.
Sülfat
Bağırsakların ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hamilelikte düzenli olarak tüketilmesi önerilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum