KADIN

Faydalarından yararlanmak istiyorsanız bardakta içmeyin

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 23:17 | Son Güncelleme

Yemeklerin sindiriminde etkili olduğu için sık tüketilen ve vücudun sıvı ve mineral dengesi için gerekli olan maden suyu içerken dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Faydalarından yararlanmak istiyorsanız bardakta içmeyin

Bilinçsiz şekilde tüketildiğinde zararlı olabilen maden suyunu tüketirken sakın bardakta içmeyin.

Maden suyunu bardağa döküp içine de bir limon dilimi koyduğumuzda belki görsel olarak hoş bir görüntü elde edebiliriz ama sağlık açısından değil. Uzmanlar, içeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonat nedeniyle sağlığa oldukça faydalı olan maden suyunu nasıl içmemiz gerektiği konusunda şu görüşleri bildiriyor;

Maden suyunu bardağa dökerek içmeyin!

Uzmanlara göre maden suyunu bardakta değil cam şişesinde tüketmek gerekiyor. Çünkü, maden suyunu bardağa dökmek, içerisindeki gazın (Co2) kaçmasına neden olur. Bunu da bardağa döktüğünüzde oluşan köpürmeden anlayabilirsiniz. Bu köpürmenin nedeni, bardakların bulaşık makinesinden çıktıktan sonra bile maden suyunun kendi şişesi kadar steril olmamasıdır. Uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Maden suyunun yararları

Vücudunuz gün içinde hareketle ya da çeşitli sebeplerden sıvı ve mineral kaybeder. Vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında da önemli rol oynar.

Günde en az iki şişe tüketilebileceği belirtilen maden suyu vücudun tüm mineral ihtiyacını karşılar,

Mide hastalıklarına iyi gelir,

Şeker hastalığı ve gutun tedavisinde etkilidir,

Böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde de uzmanlarca tavsiye edilir.

İşte maden sularının içeriğinde yer alan ve sağlığınıza sağlık katan mineraller:

Magnezyum

Hücre zarı, hücre içi ve hücre çekirdeğindeki birçok biyolojik olaylara etkilidir ve kas ile sinirlerdeki elektrik uyarılarının iletilmesini sağlar.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Damar sertliğine yol açan yağ ve kalsiyum birikimini engeller.

Enfarktüs geçiren insanlarda magnezyum düşüklüğü saptanmıştır.

Damar sertliğine yol açan damarlardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de genellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Sodyum

Vücut sıvılarında en fazla bulunan elementtir ve sıvı dağılımı ile sıvı dengesinin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca asit-baz dengesi ve sinir uyarılarının taşınması da sodyumun en önemli görevlerindendir.

Kaslarda oluşan kasılmaların düzenlenmesine, sinir uyarısını taşınmasına, hücre zarında iyon değişimine yardımcı olur. Kemik kayıpları ve kırılmasını engeller. Kalsiyum açısından süte en iyi alternatiftir.

Kalsiyum

Vücudumuzda en fazla bulunan elementtir.

Kemik yapısının yanı sıra kas kasılmalarının düzenlenmesine, sinir uyarılarının taşınmasına, hücre zarlarında iyon değişimine, hormonların, sindirim enzimlerinin ve nörotransmitterlerin salgılanmasına yardımcı olur.

Yaşla ilgili kemik kayıplarını ve kırılmalarını önler.

İçerisinde kalori ve kolesterol olmadığı için maden suyu, kalsiyum açısından süte en iyi alternatif olmaktadır.

Bikarbonat

Mide hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Şeker hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde tavsiye edilir.

Sülfat

Bağırsakların ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hamilelikte düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maden suyu sağlık

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Beyaz Show'a Vatanım Sensin'in aşıkları Hilal ve Leon damga vurdu!

Beyaz Show'a Vatanım Sensin'in aşıkları Hilal ve Leon damga vurdu!

Söz dizisinde Derman sürprizi!

Söz dizisinde Derman sürprizi!

Survivor 2018'de Turabi horlamasıyla adayı inletti! 'Yerler titredi'

Survivor 2018'de Turabi horlamasıyla adayı inletti! 'Yerler titredi'

İlginizi Çekebilir

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Kan pıhtısının uyarı işaretleri! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor

Kan pıhtısının uyarı işaretleri! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Evinizin bir köşesine bir bardak su, tuz ve sirke koyun olacakları görün

Evinizin bir köşesine bir bardak su, tuz ve sirke koyun olacakları görün

Vücut tipinize göre kilo vermenin yolları

Vücut tipinize göre kilo vermenin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Hem çaba sarf etmeyecek, hem de sağlıklı kalacaksınız

Hem çaba sarf etmeyecek, hem de sağlıklı kalacaksınız

Sadece bir sigara vücudunuza neler yapıyor?

Sadece bir sigara vücudunuza neler yapıyor?

Çorap içine soğan koymak o hastalığa iyi mi geliyor?

Çorap içine soğan koymak o hastalığa iyi mi geliyor?

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Kan pıhtısının uyarı işaretleri! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor

Kan pıhtısının uyarı işaretleri! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.