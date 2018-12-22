İSTANBUL (AA) - Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, "Truva Sonatı" adlı eserinin İstanbul prömiyerinde hayranlarıyla buluştu.

Volkswagen Arena'daki konserde, Yekta Kopan'ın eserlere ilişkin yönelttiği soruları yanıtlayan Say, eseri Çanakkale Belediyesi'nin Truva Yılı kapsamında sipariş ettiğini dile getirdi.

Sanatçı, eserin dünyada ilk kez Ağustos'ta Çanakkale'de gerçekleştirilen festivalde yorumlandığını dile getirerek, "Çok sevinmiştim, 10 bölümlük, 40-42 dakikalık Truva Sonatı'nı, kendi ülkemin, Anadolunun toprağının destanını yapmış olmaktan. Bunu yapmak, bir Anadolulu olarak benim için gurur ve onur kaynağıdır." dedi.

Eserin birbirine bağlı 10 bölümden oluştuğunu vurgulayan Say, yorumlamanın da oldukça zor olduğunun altını çizerek, bir dramı konu alan destandaki önemli şahısların her birini bir melodi, ritm ya da belirli notalarla sembolize ettiğine dikkati çekti.

Konserde İzmir Süiti'ni de yorumlayan sanatçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü için sipariş edilen eserde çok sevdiği İzmir'i piyano eserine yansıtmak istediğini söyledi.