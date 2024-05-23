İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar saniye saniye kaydedildi

Olay, geçtiğimiz Salı gece saatlerinde E-5 Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Süratli iki taşıt, seyir halinde ilerlediği sırada otomobil sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne kırdı.

Yaşanan inatlaşmada diğer araçlar da zor anlar yaşadı. Bu sırada motosiklet sürücüsü, başka bir araç sürücüsünden otomobile engel olmasını istedi.

Olay, otomobilin uzaklaşması ile son bulurken o anlar motosikletlinin kask kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





