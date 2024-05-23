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  4. İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar saniye saniye kaydedildi

23.05.2024 10:10
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Esenyurt'ta inatlaşan otomobil ve motosiklet sürücüsü trafiği birbirine kattı. Araç sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne tehlikeli şekilde kırarken yaşanan o anlar motosikletlinin kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Salı gece saatlerinde E-5 Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Süratli iki taşıt, seyir halinde ilerlediği sırada otomobil sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne kırdı.

Yaşanan inatlaşmada diğer araçlar da zor anlar yaşadı. Bu sırada motosiklet sürücüsü, başka bir araç sürücüsünden otomobile engel olmasını istedi.

Olay, otomobilin uzaklaşması ile son bulurken o anlar motosikletlinin kask kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt tartışma e5 karayolu
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