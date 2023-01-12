Lezzetli atıştırmalıklar hazırlamanızı sağlayacak en iyi Arzum tost makinesi modelleri

Çocukların severek tükettiği, yemek hazırlığına vakti olmayan yetişkinlerin hızlı ve pratik yiyeceği olan tost, hemen hemen herkes tarafından çok seviliyor. Ayrıca piyasadaki pek çok tost makinesinde ızgara da yapmak mümkün oluyor. Arzum tost makineleri de bu özellikleri barındıran ürünler arasında yer alıyor. Siz de mutfağınızda kalitesi ve pratikliğiyle öne çıkan böyle bir ürün istiyorsanız en iyi Arzum tost makinelerine göz atabilirsiniz. İşte o ürünler!

1. Kaliteli bir duruş: Arzum AR2023 Grandia Izgara ve Tost Makinesi

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En iyi Arzum tost makinelerinden biri olan Arzum AR2023 Grandia Izgara ve Tost Makinesi ile lezzetli tostlar hazırlayabilirsiniz. Özellikle kalabalık ailelerin tercihi olan ürün, aynı anda altı adet tost yapabilme kapasitesine sahip. Çıkarılabilir döküm plakalar, makinenin temizliğini oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca döküm olması sebebiyle de yapışma yapmıyor. Ürünün dış materyaliyse paslanmaz çelikten üretiliyor. Hem görünümü hem işlevi, profesyonel tost makinelerini aratmayan, ev konforunda lezzetli ve ideal oranda kızarmış tostlar elde etmenizi sağlayan bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

2. Ödüllü tasarımıyla öne çıkan: Arzum AR2052-DM Tostçu Mini Tost Makinesi

Ödüllü tasarıma sahip Arzum AR2052-DM Tostçu Mini Tost Makinesi ile mutlaka tanışmalısınız! Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz ve aynı anda çok sayıda tost yapmaya ihtiyaç duymuyorsanız Arzum'un bu mini tost makinesi tam size göre! Tezgâh üzerinde fazla yer kaplamayan bu küçük tost makinesinin özelliklerinden biri de dik konumda muhafaza edilebiliyor olması. Böylece cihazı kullanmadığınızda istediğiniz yere rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Ürün, özellikle kahvaltı hazırlamaya vakti olmayanlar için kurtarıcı bir parça. En ucuz Arzum tost makinesinden biri olan cihazı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

3. Sağlıklı fastfood arayışında olanlar için: Arzum AR2053-T Tostçu Fit Izgara ve Tost Makinesi

Yağ akıtma kanalı ve yağ damlama tepsi özelliğiyle daha ideal ve sağlıklı pişirme sağlayan Arzum AR2053-T Tostçu Fit Izgara ve Tost Makinesi, 180 derece açılabilir üst bölmesiyle lezzetli ızgaralar yapabilmeyi sağlıyor. Grafit efektli döküm malzemeden oluşan plakalara sahip ürün, sadece tost değil sıcak sandviç ya da ızgara çeşitlerini de hızlıca hazırlamanıza imkân tanıyor. Yiyeceklerin kalınlık durumuna göre cihazın üst bölmesi ayarlanabilme ve kilitlenme özelliğine sahip. Peki, Arzum tost makinesi nasıl kullanılır? Çoğu makine gibi Tostçu Fit Izgara ve Tost Makinesi'nde de pişirmek istediğiniz ürüne göre ısı ayarı yapmanız gerekir.

4. Tost severlerin vazgeçilmezi: Arzum AR2001 Tostçu Deluxe Izgara ve Tost Makinesi

Paslanmaz çelik dış materyaliyle Arzum AR2001 Tostçu Deluxe Izgara ve Tost Makinesi, altı adete kadar tost yapabilme kapasitesine sahip geniş plakalı bir cihaz. Tostçu Deluxe'ün Arzum tost makinesi yorumlarında pek çok kişi tarafından beğenildiğini ve önerildiğini görebilirsiniz. Çift taraflı plakaları, ızgara için de uygun olan bir tasarıma sahip. Ergonomik tutma bölmeleri ve kilit sistemi, pişirme süresince rahat bir kullanım olanağı sağlıyor. Evinize hem şık hem kullanışlı bir tost makinesi almayı düşünüyorsanız bu ürünü değerlendirebilirsiniz.

5. Granit özelliğiyle: Arzum AR2009 Sultane Granite Izgara ve Tost Makinesi

En ucuz fiyata sahip Arzum tost makinelerinden biri olan Sultane Granite Izgara ve Tost Makinesi, klasik görünümde bir ürün. Kırmızı ve siyah renkler kullanılarak tasarlanan cihaz, paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Tek seferde dört adet tost yapabilme kapasitesi bulunan ürün, ızgara makinesine de çevrilebiliyor. Ayarlanabilir üst bölme, yiyeceklerin ezilmesini önlemeye yardımcı oluyor. Isıtıcı plakaların ise granit efektli bir görünümü var. Ürün için Arzum’un en iyi tost makinelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Siz de bu makineye bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

6. Klasik tarzdan şaşmayanlara: Arzum AR287 Izgara ve Tost Makinesi

Üç kademeli ısı ayarına sahip olan klasik görünümlü Arzum AR287 Izgara ve Tost Makinesi, mutfakların en çok kullanılan ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle çocukların severek tükettiği atıştırmalıklardan olan tost için en ideal cihazlardan bir tanesi. Hem kaliteli hem uygun fiyatlı bir ürün arayanların tercih edebileceği Arzum AR287 Izgara ve Tost Makinesi, ızgaraya çevrilebilme fonksiyonu da sunuyor. Böylece ürünü sadece tost ve benzeri yiyeceklerde değil, öğle ya da akşam yemeği hazırlıklarında da kullanabilirsiniz.

7. Profesyonelce pişirilmiş tostlar için: Arzum AR2044-INX Kantintost Pro Izgara ve Tost Makinesi

Inox dış yüzeyiyle ön plana çıkan Arzum AR2044-INX Kantintost Pro Izgara ve Tost Makinesi, granit efektli alüminyum plakalara sahip. Bu plakalar yanmaz yapışmaz ve kolay temizlenebilir özelliklere sahip. Ürünün en dikkat çekici yanı ise zamanlayıcısının ve farklı ısı ayarlarının olması. Üründe bulunan hassas pişirme ayarı ile pişirme süresi boyunca cihazın başında beklemeye gerek kalmıyor. Daha lezzetli ve ideal pişirme süreci sağlayan bu özellikler her tost makinesinde bulunmuyor. Kantintost Pro Izgara ve Tost Makinesi, profesyonel bir görünüm ve işlevsellik katan özellikleri sayesinde en çok tavsiye edilen Arzum tost makinelerinden biri oluyor.

8. Sağlam dış yapısıyla uzun yıllar kullanıma uygun: Arzum AR2005 Paslanmaz Çelik Izgara ve Tost Makinesi

Kilitleme özelliği sayesinde dik konumda da muhafaza edilebilen Arzum AR2005 Paslanmaz Çelik Izgara ve Tost Makinesi, hem görünümüyle hem işlevsel özellikleriyle mutfaklarda tost makinesi ihtiyacını karşılıyor. Ürünün dış yüzeyi paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Isı plakaları ise yapışmaz özelliğe sahip. Cihaz küçük boyutta görünse de tek seferde dört tost pişirebiliyor. Pek çok tost makinesinde olduğu gibi bu ürün de ızgara özelliğini destekliyor. Hem öğrenciler hem çalışanlar için aperitif yiyecek ihtiyacını karşılayabilecek bir makine aranıyorsa bu cihaz doğru tercih olabilir.

9. Farklı tasarımıyla: Arzum AR2022 Metalium Izgara ve Tost Makinesi

Farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Arzum AR2022 Metalium Izgara ve Tost Makinesi, döküm ısı plakalarına sahip. Özellikle sağlık açısından gıda teması ile uyumlu malzemelerden oluşan cihazları tercih edenler için ideal bir tost makinesi. Ürünün en dikkat çekici yanı ise ayar düğmesinin üst kapakta yer alması. Böylece seçilen ayar, rahatça görülebiliyor. Altı adet tostu aynı anda pişirebilen tost makinesi özellikle kalabalık aileler için çok uygun.

10. Lezzetli tostların sırrı onda: Arzum Panini Granite Izgara ve Tost Makinesi

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Dört adet tost kapasitesini sunan Arzum Panini Granite Izgara ve Tost Makinesi orta büyüklükte bir cihaz. İkaz lambası ve ısı ayar düğmesi ile güvenli bir pişirme süreci sağlayan ürün aşırı ısınmayı engelliyor. Böylece uygun pişirme ayarı seçildiğinde yiyecekler yanmadan cihaz otomatik olarak kendini kapatıyor. Peki, Arzum tost makinesi nasıl temizlenir? Günümüz tost makineleri rahat temizlik için ısı plakalarını çıkarılabilir özellikte sunuyor. Ancak plakaların ana malzemesi değişken olduğu için tek bir temizlik yolu uygulamak plakalara zarar verebilir. Bu yüzden tost makinenizin yanında verilen kullanma talimatlarına uyarak temizlik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.