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Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

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Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, kabızlığın bebeklerde genetik bağırsak yavaşlığı, bağırsağın yapısal ve anatomik sorunları, fazla süt tüketimi, yetersiz sıvı alımı, sürekli katı gıdalarla beslenmesi veya anne sütü almaması gibi nedenlerle oluştuğunu söyledi.

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Anne sütü alan bebeklerde kabızlık problemi nadir görülse de anne sütünden katı gıdaya geçiş döneminde olan 1 yaş öncesi bebeklerde sıklıkla gözlenir. Bunun sebebi yetersiz sıvı tüketimidir. Bebek her gün dışkılama yapıyorken 2-3 günde bir yapmaya başladıysa, tuvaletini yaparken zorlanıyor ve ağlıyorsa, sert dışkılama yapıyorsa ebeveynler bebeklerinin kabız olup olmadığını bu faktörlerden anlayabilirler. Bebeklerin anne sütünden sonraki ek gıdaya geçiş evresi anneleri oldukça zorlayan ve annelerin bebeklerine hangi besinleri vereceklerini tam bilmedikleri bir dönemdir. Tam da böyle bir dönemde bir de bebekleri kabız olduysa evde panik havası oluşmaya az kalmıştır. Şimdi bu panik duygusunu azaltacak bebeklerinize 6. Aydan itibaren verebileceğiniz 3 çorba tarifi paylaşacağım” dedi.

Erkek, bebeklerde kabızlık gideren çorba tariflerini şöyle sıraladı: “Yulaf unlu yoğurt çorbası: Malzemeler: 1 yemek kaşığı tam yulaf unu, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağından iki parmak fazla kemik suyu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Yapılışı: Temiz tenceremize belirtilen miktardaki kemik suyu konur, kaynamaya bırakılır. Başka bir temiz kapta yoğurt ve yulaf unu iyice karıştırılır. Kaynayan sudan yoğurtlu karışıma 2 yemek kaşığı alıp ilave edilir ve iyice çırpılır. Daha sonra karışım azar azar ve sürekli karıştırılarak tencereye dökülür ve pişirilmeye devam edilir. Özleştikten sonra zeytinyağı yemeğin üzerine dökülür ve afiyetle bebeğinize servise hazır hale gelir.

Vitamin deposu sebze çorbası; Malzemeler: 1 sap kereviz, 1 adet kabak, 2 dilim balkabağı, 1-2 yaprak ıspanak, 1 küçük kavanoz kemik suyu, 1 tatlı kaşığı mercimek, 1 yemek kaşığı tam buğday unu. Yapılışı: Tüm sebzeler güzelce yıkanıp, doğranır mercimekle birlikte tencereye alınır. Üzeri 3 parmak geçecek kadar su ve kemik suyu karışımı ile tam buğday unu eklenir, sebzeler ve mercimek yumuşayıncaya kadar sürekli karıştırılarak (un topaklanmasın diye) pişirilir. Çorba ocaktan alındıktan sonra ezilerek veya blenderdan geçirilerek çorba bebeğiniz için hazır hale gelir.”

(İHA)

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bebekte kabızlığa yol açan şeyler kabızlık

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