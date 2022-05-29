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  4. Feci kaza... Refüjü aşıp İETT otobüsüne çarptı!

Feci kaza... Refüjü aşıp İETT otobüsüne çarptı!

29.05.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Gaziosmanpaşa, Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Feci kaza... Refüjü aşıp İETT otobüsüne çarptı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.

Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziosmanpaşa
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