HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci kazada 10 kişi can vermiş, 39 kişi de yaralanmıştı! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Feci kazada 10 kişi can vermiş, 39 kişi de yaralanmıştı! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

28.05.2024 12:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler'in (45), ifadesi ortaya çıktı. Güler'in, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Feci kazada 10 kişi can vermiş, 39 kişi de yaralanmıştı! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Feci kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, şoför Ali Güler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil ve kamyonla çarpıştı.

217251_MERSININ-TARSUS-ILCESINDE-OTOYOLDA-YOLC

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 39 yaralı ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

217256_MERSININ-TARSUS-ILCESINDE-OTOYOLDA-YOLC

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güler, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi de ortaya çıktı.

217258_MERSININ-TARSUS-ILCESINDE-OTOYOLDA-YOLC

İfadesinde yaşanan kaza nedeni ile çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aman dikkat! “Artış gösterdi, bu sene daha fazla var”Aman dikkat! “Artış gösterdi, bu sene daha fazla var”
Gidecek başka yerleri yok! Son 3 haftalık sayı açıklandıGidecek başka yerleri yok! Son 3 haftalık sayı açıklandı
MHRS isyanı! "Doktor mu bitti?"MHRS isyanı! "Doktor mu bitti?"
Anahtar Kelimeler:
Şoför Mersin yolcu otobüsü kaza
En Çok Okunan Haberler
Tanklar Refah'ın kalbinde! "Dünyanın gözü önünde çocukları bombalıyorlar"

Tanklar Refah'ın kalbinde! "Dünyanın gözü önünde çocukları bombalıyorlar"

Ders saatinde skandal olay! Veli, herkesin gözü önünde öğretmene saldırdı: Onlarca kişi araya girdi

Ders saatinde skandal olay! Veli, herkesin gözü önünde öğretmene saldırdı: Onlarca kişi araya girdi

Bu anlar viral oldu! 'Bakmamak için direniyor'

Bu anlar viral oldu! 'Bakmamak için direniyor'

Nelsson kutlamaların ardından taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size"

Nelsson kutlamaların ardından taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size"

MHRS isyanı! "Doktor mu bitti?"

MHRS isyanı! "Doktor mu bitti?"

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme! 16 parçaya ayrılan cesette 'beyaz kova' detayı

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme! 16 parçaya ayrılan cesette 'beyaz kova' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.