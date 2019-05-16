"Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Fener Rum Patriği'nin, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atadığını belirterek, "Fener Rum Patriği'nin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Cemaati olmayan yerlere papaz atanıyor ve buralarda düzenli ayinler yapılıyor." dedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi bir kalıntıya papaz atamasını eleştirerek, "Fener Rum Patriği, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atıyor. Patriğin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Cemaati olmayan yerlere papaz atanıyor ve buralarda düzenli ayinler yapılıyor. Ayine katılımı Yunanistan'dan gelen kişiler sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kendi içindeki Rum azınlığının ibadetlerini huzur içinde yapmasının garantörü olduğunu kaydeden Özdağ, "Ancak ayin yapmak için Yunanistan'dan Türkiye'ye insan getirilmesini nasıl açıklayacağız? Sit alanı içinde olan antik kentlerdeki kalıntılara metropolit atamanın anlamı nedir?" diye sordu.