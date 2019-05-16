HABER

"Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: - "Fener Rum Patriği, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atıyor. Patriğin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Fener Rum Patriği'nin, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atadığını belirterek, "Fener Rum Patriği'nin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Cemaati olmayan yerlere papaz atanıyor ve buralarda düzenli ayinler yapılıyor." dedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi bir kalıntıya papaz atamasını eleştirerek, "Fener Rum Patriği, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atıyor. Patriğin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Cemaati olmayan yerlere papaz atanıyor ve buralarda düzenli ayinler yapılıyor. Ayine katılımı Yunanistan'dan gelen kişiler sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kendi içindeki Rum azınlığının ibadetlerini huzur içinde yapmasının garantörü olduğunu kaydeden Özdağ, "Ancak ayin yapmak için Yunanistan'dan Türkiye'ye insan getirilmesini nasıl açıklayacağız? Sit alanı içinde olan antik kentlerdeki kalıntılara metropolit atamanın anlamı nedir?" diye sordu.

Ümit Özdağ, 12 kişiden oluşan Fener Rum Patriği Dini Meclisine 6 yabancı uyruklu metropolit atandığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu dile getirdi.

Atanan 6 kişinin Yunan vatandaşı olduğunu ve bunlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesinin düşünüldüğünü öne süren Özdağ, "Yatağan'daki papaz da Yunan vatandaşı. Nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki bir kiliseye bir başka ülkenin vatandaşı atanır ve burada görev yapar. Bu konuda hükümetin midesi çok geniş ve bu gelişmelere tepki göstermiyor." diye konuştu.

- "Manevi Bizans haritası çiziliyor"

Özdağ, atanan papazların gittiği yerlerde ayin yaparken, yerel yöneticilerin de din turizmi kisvesi altında bu faaliyetleri desteklediğini öne sürdü.

Ümit Özdağ, Fener Rum Patriği'nin Türkiye'nin her yerinde kendisine kilise kalıntısı aradığını, Bartholomeos'un, dağ bayır demeden dolaştığını, Yatağan'daki kilise kalıntısına yapılan atamanın benzer atamaların da habercesi olduğunu, böylelikle de manevi Bizans haritasının çizilmeye çalışıldığını savundu.

Yaklaşık 120 bin Yunan vatandaşının, Türk vatandaşı almak istediğine yönelik haberlerin çıktığını anımsatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Bazı vatansızlar, 'mübadele ile gidenler geri dönsün' çağrıları yapıyor. Bu çağrıları yapanlara önerim gidip kendilerinin Yunanistan'a yerleşmesidir. Burada sinsice kurgulanmış hayali bir Bizans senaryosu görüyoruz. Fener Rum Patriği, yetkisini aşıyor ve kanunları yok sayıyor. Patrikhanenin ağır bir dille uyarılarak yasaları uyması sağlanmalıdır."

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Bakan Çavuşoğlu Letonya’daBakan Çavuşoğlu Letonya’da
TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı başladıTÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı başladı
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Mahmut Tanal açıklaması

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Tanal açıklaması

Meclis'te HDP'nin önerisi kabul edilmedi, tartışma çıktı

Meclis’te önerge kabul edilmeyince tartışma çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK üyelerine ‘çete’ demek, demokrasiden nasibini almamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.