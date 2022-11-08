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Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

08.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, banyodan paylaştığı yeşil gecelikli pozuyla beğeni topladı. Ezgi Fındık, göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı.

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan güzel fenomen Ezgi Fındık, banyo pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Fındık'ın paylaşımını Berna Keklikler ve Buse Varol da beğendi.

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Ezgi Fındık, bir makyaj firmasında makyöz olarak çalışmaya başladı.

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kişisel bakım yazılarıyla tanınırlığını arttıran Ezgi Fındık, kısa sürede Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasına girdi.

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

YouTube'da 240 bin abonesi bulunan fenomenin Instagram'da ise 1 milyon takipçisi mevcut.

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

Özel hayatıyla da merak uyandıran Ezgi Fındık, bir dönem Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile aşk yaşamıştı.

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi


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