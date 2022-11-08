Fenomen Ezgi Fındık banyodan gecelikli pozunu paylaştı! Göğüs ucunu gizlemedi

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan güzel fenomen Ezgi Fındık, banyo pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Fındık'ın paylaşımını Berna Keklikler ve Buse Varol da beğendi.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Ezgi Fındık, bir makyaj firmasında makyöz olarak çalışmaya başladı.

Kişisel bakım yazılarıyla tanınırlığını arttıran Ezgi Fındık, kısa sürede Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasına girdi.

YouTube'da 240 bin abonesi bulunan fenomenin Instagram'da ise 1 milyon takipçisi mevcut.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Ezgi Fındık, bir dönem Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile aşk yaşamıştı.



