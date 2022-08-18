Fenomen Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı!

Müstehcen video, fotoğrafların paylaşıldığı sitede fenomen olan Gizem Bağdaçiçek kendisine gelen mesajı Twitter hesabından ifşa etti.

Mesaj atan kişinin adını ve fotoğrafını sansürleyen ünlü fenomenin takipçileri kısa sürede o kişi hakkında tahminlerde bulundu.

Bağdaçiçek'in kalçanın ön planda olduğu fotoğrafa yanıt veren milli futbolcunun, 'Ne zaman görüşeceğiz?' diye sorduğu görülüyor.

İddiaya göre Bağdaçiçek'in ifşaladığı futbolcu şimdilerde Suudi Arabistan'ın El İttifak takımında top koşturan ve milli takımda forma giyen Berat Ayberk Özdemir olduğu iddia edildi.



