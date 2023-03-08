Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

'Bakire değilim, meraktan yaptım' itirafıyla gündem olan Merve Taşkın sosyal medya pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor. Bibirinden iddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden fenomen, son pozunda montunun önünü açtı. İşte o pozu...

DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

Merve Taşkın montunun önünü açtı ve göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

O poza kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Taşkın'ın takipçileri, 'Taş bebek', 'Abla çok güzelsin' gibi yorumlar yaptı.

SEKS MÜZESİ POZLARINA DAVA

Merve Taşkın Hollanda'da bulunan Seks Müzesi'nde verdiği poz sonrasında hakkında müstehcenlik suçuyla dava açılmıştı.

Bakirelik itirafıyla uzun süre gündemden düşmeyen Taşkın, 'Bakire misin?' sorusuna, 'Artık bakire değilim. Kimle olduğunu sormayın' yanıtını vermişti.



