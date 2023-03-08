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Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

08.03.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomen Merve Taşkın hem konuşmaları hem de cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da 578 bin takipçisi olan taşkın, dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Taşkın'ın o pozu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

'Bakire değilim, meraktan yaptım' itirafıyla gündem olan Merve Taşkın sosyal medya pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor. Bibirinden iddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden fenomen, son pozunda montunun önünü açtı. İşte o pozu...

DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

Merve Taşkın montunun önünü açtı ve göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

O poza kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Taşkın'ın takipçileri, 'Taş bebek', 'Abla çok güzelsin' gibi yorumlar yaptı.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

SEKS MÜZESİ POZLARINA DAVA

Merve Taşkın Hollanda'da bulunan Seks Müzesi'nde verdiği poz sonrasında hakkında müstehcenlik suçuyla dava açılmıştı.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Bakirelik itirafıyla uzun süre gündemden düşmeyen Taşkın, 'Bakire misin?' sorusuna, 'Artık bakire değilim. Kimle olduğunu sormayın' yanıtını vermişti.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'


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