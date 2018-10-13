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Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi E.A. (20) adlı genç kızın evine hırsızlık amacıyla giren Mehmet Ramazan E.(34), iddiaya göre genç kıza cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. E.A'nın bağırmasıyla kaçan Mehmet Ramazan E., yakalanarak gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Hırsızlık zanlısı Mehmet Ramazan E., bugün saat 05.00 sıralarında, Taşyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan üniversite öğrencisi E.A.'nın bulunduğu eve, kapı kilidini kırarak girdi. Evde bir süre dolaşan Mehmet Ramazan E., 850 TL nakit para ile bulduğu cep telefonunu aldı.

TECAVÜZE KALKIŞTI

Gürültüyü duyarak uyanan E.A. ile karşılaşan Mehmet Ramazan E., genç kıza vurup yere yatırdı, ardından da tecavüze kalkıştı. E.A.'nın feryatları üzerine korkan Mehmet Ramazan E., hızla kaçtı.

E.A'nın komşularından yardım istemesi üzerine durum polise bildirildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ramazan E.'nin eşkalini belirledi. İlçedeki otel ve boş binalar kontrol edildi.

OTELDE YAKALANDI

İlçe merkezindeki bir otelde bulunan, ancak kaçmaya çalışan Mehmet Ramazan E., peşine düşen polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Ramazan E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Muğla Fethiye üniversite üniversite öğrencisi cinsel saldırı

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