FETÖ'nün 'patates hat' oyunu bozuldu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde daha önce ByLock kullanıcısı olarak gözaltına alınıp tutuklanan örgüt mensuplarının yazışmalarında yaptıkları incelemelerde, bazı ByLock yüklü cep telefonu hatlarının sahibi olarak gözüken şahısların adres bilgileriyle, kullanılan hatların sinyal verdiği adreslerin farklı şehir ve adreslerde olduğunu belirleyince hatları mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde hatların büyük bir kısmının “patates hat” olarak tabir edilen, sahte hat çeteleri tarafından satılan hatlardan olduğunu, bir kısmının ise şirketlere ait hatlar olduğunu belirleyen uzman ekipler, hatların gerçek kullanıcılarını tespit etmek için yapılan ByLock yazışmalarına yoğunlaştı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre yazışmalar üzerinde yapılan sıkı incelemelerde, kimine yazışmalar esnasında yazılan uçuş bilgileri ve eşinin adından, kimine eşiyle yazışırken yazdığı çocuklarının adından ulaşan uzman ekipler, kimine de yazışma esnasında karşısındaki kişiye yazdığı gerçek adresinden ulaştı.

Başka bir örnekte ise yine X şahsın adına kayıtlı GSM hattı üzerinden bağlanan şahsın yaptığı görüşme içerikleri dikkatle incelendiğinde şahsın adını ‘xxxxxxxx fetö’ şeklinde Google arama motorunda aratılınca çıktığını beyan ettiği görülmüş, Y şahsın tarif ettiği gibi arama motorunda ismi aratıldığında şahsın adının geçtiği bir sürü toplumsal olaylara dair habere rastlanılmıştır. Yapılan arşiv taraması neticesinde haberde geçen tarihlerde işlem yapılmış, şahıslar tek tek kontrol edildiğinde şahsın kimliği tespit edilmiştir.”

“Örneğin yukarıdaki x şahsa ait yüzlerce mesaj içerikleri okunup elde edilen kayda değer veriler bir araya getirilmiş uçuş tarihleri ve eşinin adı ele alınarak x şahısla aynı şirkette çalışan mesaj içeriklerinde geçen uçuş bilgileri ile uyumlu uçuş kaydı bulunan ve eşinin adı Selma olan Y şahıs tespit edilmiştir.

“Patates hat” kullanırken kendi kendini ele verenler, polisin tespitinde şu ifadelerle yer aldı:

Yazışmalar üzerinde yapılan sıkı incelemelerde, kimine yazışmalar esnasında yazılan uçuş bilgileri ve eşinin adından, kimine eşiyle yazışırken yazdığı çocuklarının adından ulaşan uzman ekipler, kimine de yazışma esnasında karşısındaki kişiye yazdığı gerçek adresinden ulaştı.

‘LAZYDBA’ ELE VERDİ

“X unvanlı şirket adına kayıtlı GSM numarası üzerinden bağlantı sağlanan bir ByLock hesabı incelendiğinde kullanıcı adının ‘LAZYDBA’ olduğu görülmüş ‘lazy’ ibaresinin İngilizce ‘tembel’ anlamına geldiği ‘DBA’ ibaresinin de İngilizce ‘DATABASE ADMİNİSTRATOR’ ibaresinin kısaltılması olduğu Türkçe ‘Veri Tabanı Yöneticisi’ anlamına geldiği tespit edilmiştir. Mesaj içeriklerinde ise şahsa Y ismi ile hitap edilmesi değerlendirildiğinde X unvanlı şirkette ‘Veri Tabanı Yöneticisi’ olarak görev yapan Y isimli şahsa ulaşılmıştır.”

AÇIK ADRESİNİ PAYLAŞMIŞ

Polisin tespitinde, bir ByLock’çunun da yaptığı konuşmalardan eşine ulaşılarak belirlendiği şöyle aktarıldı: “Kendi adına kayıtlı GSM numarası üzerinden ByLock uygulamasına bağlantı sağlayan ancak kod adı kullanan şahsın tespitinde başka bir kullanıcı ile olan konuşmasında çocuklarının ismini paylaşması ve bu konuşmalara üzerinden de eşine ulaşılarak tespitleri yapılmıştır.

Bylock mesaj içeriklerinde başka bir kullanıcı ile açık adres bilgisini paylaşan şahıs yapılan adres tetkiklerinde kimliği tespit edilmiştir. Bylock kullanıcısı şahsın okul ve dershane bilgileri ile birlikte ismini paylaşması neticesinde o okulda ve bölümde okuyan yine konuşmada geçen dershaneye gitmiş X şahıs tespit edilmiştir.”

