FETÖ sanığı eski astsubayın yargılandığı dava

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.U. ile avukatı katıldı.
Sanık Y.U. savunmasında İncirlik üssünde hava astsubayı olarak çalıştığını belirterek, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını, bu yüzden tahliyesini ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti ise sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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