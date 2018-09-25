HABER

FETÖ sanığı eski astsubayın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:59 | Son Güncelleme

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski astsubay tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.U. ile avukatı katıldı.

Sanık Y.U. savunmasında İncirlik üssünde hava astsubayı olarak çalıştığını belirterek, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını, bu yüzden tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti ise sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

PARTNERMetroya böyle bininceMetroya böyle binince
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirveErdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
Huzurevi yerine üniversite kampüsüneHuzurevi yerine üniversite kampüsüne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana eski astsubay FETÖ/PDY davası tahliye

En Çok Okunan Haberler

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.