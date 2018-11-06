FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık ev kadını Rukiye K., ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları tespit edildiği iddia edilen FETÖ şüphelisi Rukiye K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Rukiye K.'yi, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve İstinaf ile Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanının kararı açıklamasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Rukiye K., kendisi de FETÖ davasında tutuksuz yargılandığı öğrenilen eşi E.K.'ye, "Yaktın başımı " diye tepki gösterdi.
Kayseri'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, Erciyes Üniversitesi'nde sağlık teknisyeni olarak çalışan ve 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Selim A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine farklı bir dava dosyasında tutuksuz yargılanan Ayşe C.'ye, 'örgüt üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığın verdiği ifadelerin yararlı bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim yaparak, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)
Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin'e silahlı saldırı!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...
Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu
Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü
Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu
Sert Türkiye açıklaması: Nihai olarak son verilsin!
Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
SMS kullanımı tarih oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum