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FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen ve tutuksuz yargılanan Rukiye K., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rukiye D., karar sonrasında duruşma salonunda davayı takip etmekte olan eşi E.K.'ye tepki gösterdi ve 'Yaktın başımı' çıkışında bulundu.

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık ev kadını Rukiye K., ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları tespit edildiği iddia edilen FETÖ şüphelisi Rukiye K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Rukiye K.'yi, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve İstinaf ile Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanının kararı açıklamasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Rukiye K., kendisi de FETÖ davasında tutuksuz yargılandığı öğrenilen eşi E.K.'ye, "Yaktın başımı " diye tepki gösterdi.

SAĞLIK TEKNİSYENİNE 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kayseri'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, Erciyes Üniversitesi'nde sağlık teknisyeni olarak çalışan ve 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Selim A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine farklı bir dava dosyasında tutuksuz yargılanan Ayşe C.'ye, 'örgüt üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığın verdiği ifadelerin yararlı bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim yaparak, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mahkeme Kayseri

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