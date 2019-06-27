KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanık, etkin pişmanlıkta bulunarak örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yargılanan duruşmalarda eski askeri öğrenci tutuklu sanık İ.G, tutuksuz sanıklar eski askeri öğrenci İ.A. ve eski polis memuru H.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.A, savunmasında ortaokul son sınıfta bu örgütle tanıştığını, örgüt mensuplarının asker ya da polis olması yönünde kendisini yönlendirdiğini söyledi.

Askeri lise sınavına hazırlandığı dönemde bu yapının deneme sınavları yaptığını anlatan İ.A, "Sınav öncesi 4-5 tane deneme yaptırdılar. Her denemede 100 soru vardı. Askeri lise sınavlarında çıkan sorular, bize deneme sınavında verilen sorularla benzerlik gösteriyordu. Bunu sınava girince fark ettim. Yaptıkları deneme sınavlarını daha sonra imha ediyorlardı." diye konuştu.

Sanık İ.G. ise dershaneye gittiği süreçte bu yapıyla tanıştığını, ders çalışmak için evlerine gittiğini ve kara harp okulunu kazandıktan sonra Ankara'da bu örgüt mensuplarıyla görüştüğünü belirtti.