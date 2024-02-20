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FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!

20.02.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Sınav sorularının çalınması ve bazı sınavların mülakatlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda çok sayıda ilde 14 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli; ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Öte yandan yine Başsavcılıkça, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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