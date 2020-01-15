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  4. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan beraat etti

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca beraat etti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Erdoğan çifti ile Akarca ve avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ali Erdoğan, hiçbir zaman FETÖ ile ilişkisi olmadığını, siyasi bir komploya maruz kaldığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'ye karşı net tavır koyduğunu, başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında da bu örgütle iletişiminin olmadığını savunarak hakkındaki iddialara ilişkin somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Aysun Erdoğan da suçsuz olduğunu, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Sanık Ömer Oktay Akarca ise 2011 yılından itibaren bu yapıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur'un kişisel ve siyasi hesaplaşması sonucu bu davanın açıldığını, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, üç sanığın da beraatine karar vererek, Erdoğan çiftinin şirketleri üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasına hükmetti.

Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile Ömer Oktay Akarca, FETÖ soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan, 23 Ağustos 2016'ta tutuklanmış, Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşinin tahliyesine karar vermişti.

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