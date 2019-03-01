FETÖ'den aranan 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 2 zanlıdan birinin Adana'da diğerinin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

