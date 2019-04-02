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"FETÖ'nün altın çocuğu", Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hakkında açılan davalarda çeşitli suçlardan 105 yıl hapse mahkum edilen Mustafa Aygün, "Gezi Parkı" eylemlerinde Eskişehir emniyet müdür yardımcısı olarak görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında açılan davalarda çeşitli suçlardan 105 yıl hapse mahkum edilen FETÖ'nün "altın çocukları" arasında gösterilen Mustafa Aygün'ün, "Gezi Parkı" eylemlerinde Eskişehir emniyet müdür yardımcısı olarak görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Mustafa Aygün, Ail İsmail Korkmaz'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamayı reddeden sanık Aygün, beraatini istedi.

Sanık Aygün, savunmasında kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Darp olayına karışan polislerle ilgili davada o polisler tutuklandı. Duruşmanın güvenliği açısından da Kayseri'ye gönderildiler. Bu süreç içinde benimle alakalı hiçbir eksik işlem ya da kusur tespit edilmemiştir. Olaya ilişkin o polis memurları da zaten 15 ila 20 yıl arasında ceza aldılar. Benim alakam yoktur." dedi.

- "İsimsiz iftira mektubu yazdılar"

Kendisinin o süreçte ihraç edilmemesini bazı yöneticilerin hazmedemediğini aktaran Aygün, savunmasına şöyle devam etti:

"Benimle alakalı isimsiz iftira mektubu yazdılar. Bir şekilde Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mektupta emrimdeki polislere 'Polislere cop dağıtın. Göstericilerin canına okuyun. Eylemcileri coplayın' dediğim yazılmış. Bu mektup daha sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Bana konuyla ilgilenen savcı, mektuptaki iddiaların idari yönden araştırılması için valiliğe gönderilmesi gerektiğini söyledi. Benimle ilgili bir şey bulunamadı. Ben telsiz konuşmalarımda personeli şiddete sürüklemedim. Aksine uyardım. Sadece suyla TOMA müdahalesi oldu. Ali İsmail Korkmaz'ın darbedildiği nokta bizim takip ettiğimiz noktaya uzak. Ama sanki benim gözetimim altında darp olayı yapılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı."

Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, "Ali İsmail Korkmaz'ın 2 Haziran 2013'de "Gezi Parkı" diye adlandırılan eyleme arkadaşı Turhan Gürler ile beraber katıldığı, maktulün Yunus Emre Caddesi üzerinde polisin yaptığı müdahaleden kaçarak ara sokaklara girdiği, burada sivil ve polislerin olduğu bir grubun içinde tekme ve sopalarla saldırıya uğradığı, kafasına sırtına ve omuzuna aldığı darbeler sonucu yaralandığı, akabinde hastanede hayatını kaybettiği tespit edilmiştir." denildi.

İddianamede, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2013/202 numaralı dosyada o dönem Eskişehir emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Aygün'ün polis memurlarına telsizden 'Polislere cop dağıtın. Göstericilerin canına okuyun. Eylemcileri coplayın' şeklinde emir vererek görevini kötüye kullandığı kaydedildi.

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