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FETÖ'nün "Arsin imamı"na 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

Trabzon'da FETÖ/PDY davası kapsamında tutuklu yargılanan örgütün "Arsin ilçe imamı" olduğu öne sürülen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında örgütün "Arsin ilçe imamı" olduğu öne sürülen sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında örgütün "Arsin ilçe abisi (imamı)" olduğu, mütevelli toplantıları ve sohbet düzenleyip himmet ve kurban bağışı topladığı, yurt içi ve yurt dışı geziler organize ettiği iddialarıyla "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu yargılanan Dinar Sönmez ve tutuksuz sanık İbrahim Hakkı Şahin ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının Dinar Sönmez hakkındaki mütalaasını hatırlatan mahkeme başkanı, sanıklardan Sönmez'in "Ömer" kod ismini kullandığı ve bu kod adının ByLock uygulamasında da kullanıcı adı olarak kullandığının tespit edildiğini, "ByLock" listesinde yer alan kişilerin de sanığı "Arsin Ömer Hoca", "Ömer bey", "Ömer Arsin" ve "Dinr" şeklinde sanığın kod adı ve soy ismini içerecek şekilde kaydettiklerinin belirlendiğini aktardı.

Sönmez'in, "ByLock" yazışmalarından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilişkin aldığı puanı belirtir yazışmalar yaptığı ve tanıkların sanığın "Ömer" kod ismiyle Arsin ilçe imamı olduğu yönündeki beyanlarını da hatırlatan mahkeme başkanı, mütalaada tüm delillerden sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı, örgüt içerisindeki etkin konumu, örgüt içerisinde "Arsin ilçe imamı" olarak görev yapması, toplantıları düzenlemesi ve sohbet abiliği yapması gerekçeleriyle cezalandırılmasının istendiğini kaydetti.

Sanık Dinar Sönmez ise savunmasında, Cumhuriyet Savcısı'nın kendisi hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dinar Sönmez'in, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanık İbrahim Hakkı Şahin'in ise dosyadan ayrılarak, başka bir dosyada yargılanmasını kararlaştırdı.

Aynı mahkemede görülen başka bir duruşmada ise tutuklu yargılanan muhasebeci Hamdi Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
arsin Dinar Sönmez FETÖ Trabzon

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