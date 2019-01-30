FETÖ’nün asker yapılanması mahrem sorumlusu 4 şahıs adliyede

Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs’ı kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker mahrem sorumluları oldukları iddia edilen 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 9 gün önce Samsun merkezli Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas illeriyle Kıbrıs’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 muvazzaf astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile birlikte örgütün 5 mahrem sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturması tamamlanan 9’u rütbeli asker, 1’i mahrem sorumlu 10 zanlı, 4 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1’i mahrem sorumlu 8’i asker 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumluları olduğu iddia edilen M.Ö., H.Ç., Ş.M.T. ve E.E. de TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

