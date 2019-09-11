FETÖ'NÜN ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN KORUMASININ EŞİNE 8 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan eski polisin eşi, firari sanık Hatice Çelikcan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, firari sanık Hatice Çelikcan katılmadı. Duruşmada tanık olarak Gültekin Yeşilova dinlendi. Tanık Yeşilova, " Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum ancak eşi Nazım ya da Nazmi olarak bildiğim şahsı tanıyorum. Bu şahısla iki kez görüştük. Amasya'da iş yerimize gelmişti. Eşim eczacılık yapıyordu. Bizden ilaç almaya gelmişti, öğle tatiline çıktığımda karşılaştık. Bu şahısla konuşmamızda kendisinin emekli polis olduğunu, Amerika'ya gittiğini, Fetullah Gülen'in malikanesine gittiğini ve orada kaldığını söyledi. Orada çalışıp çalışmadığına ilişkin bir şey söylemedi. Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum, bu şahısla görüşmüş dahi değilim. " şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sanık Hatice Çelikcan'ın kullanmış olduğu telefonların HTS kayıt analiz raporunda sanığın örgütle irtibatı bulunan kişilerle yoğun görüşme kayıtlarının olduğunu, özellikle Nazım Çelikcan ile görüşme kayıtlarının bulunduğunu tutanağa geçirdi.