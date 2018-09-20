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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Bursa'da, FETÖ/PDY mensuplarınca "gaybubet" olarak adlandırılan adreslere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı - Zanlılardan birine ait otomobilin motor kısmında, alüminyum folyoyla kaplanarak gizlenmiş 15 bin 500 dolar ele geçirildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri tarafından "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa cumhuriyet savcılıklarınca yakalama kararı bulunan bazı zanlıların Bursa'da saklandığını tespit etti.

Merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan İ.K'ye ait otomobilin motor kısmında, alüminyum folyoyla kaplanarak gizlenmiş 15 bin 500 dolar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ Gaybubet PDY

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