FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri tarafından "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa cumhuriyet savcılıklarınca yakalama kararı bulunan bazı zanlıların Bursa'da saklandığını tespit etti.
Merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılardan İ.K'ye ait otomobilin motor kısmında, alüminyum folyoyla kaplanarak gizlenmiş 15 bin 500 dolar ele geçirildi.
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