HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Fiat Egea, Doblo, Fiorino fiyat listesi! 2021 Fiat Egea, Doblo ve Fiorino fiyatlarında kampanya!

Fiat Egea, Doblo, Fiorino fiyat listesi! 2021 Fiat Egea, Doblo ve Fiorino fiyatlarında kampanya!

09.08.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sınıfının en çok tercih edilen markalarından olan Fiat, Egea, Doblo ve Fiorino modellerinin fiyat listesini yayınladı. 2021 model Fiat Egea, Doblo ve Fiorino’ların kampanyalı satış fiyatları, otomobil kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Fiat Egea, Doblo, Fiorino fiyat listesi! 2021 Fiat Egea, Doblo ve Fiorino fiyatlarında kampanya!

Dizel ve benzinli seçenekleriyle farklı bir sürüş konforu sunan Fiat Egea, Doblo ve Fiorino, kendi içinde de farklı tasarımlarla showroomlarda alıcılarını bekliyor. Fiat Egea, Cross, Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleriyle fark yaratıyor. Doblo ise Cargo ve Combi ile iki farklı modelle üretilirken, Fiorino'da ise Cargo ve Combi modelleri yer alıyor. İşte Fiat Egea, Doblo, Fiorino fiyat listesi

FİAT EGEA, DOBLO VE FİORİNO FİYAT LİSTESİ!

Yeni Egea Cross'un Street modeli 184 bin 900 TL, Urban, 193 bin 900 TL, Lounge ise 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Sedan modellerinden Easy 159 bin 900 TL, Urban 177 bin 900 TL, Lounge ise 191 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yeni Egea Hatchback'te ise Street 176 bin 900 TL, Urban 185 bin 900 TL, Lounge ise 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Egea Station Wagon'un Street modeli 221 bin 900 TL, Urban modeli 220 bin 900 TL ve Lounge modeli ise 280 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda sergileniyor.

Doblo Cargo'nun Standart'ı 161 bin 900 TL, Maxi'si 165 bin 900 TL, Maxi XL'ı ise 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Fiat Doblo Combi'nin Standart'ı 175 bin 900 TL, Maxi'si ise 179 bin 900 TL'den alıcısını bekliyor.

Fiorino Cargo'larda Standart 141 bin 900 TL, Standart Plus ise 147 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

Fiorino Combi'nin Pop modeli 129 bin 900 TL, Safeline modeli 135 bin 900 TL, Urban modeli 172 bin 900 TL ve Premio modeli de 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sergileniyor.

Bu fiyatlar, dizel ve benzinli, farklı özellikler ve opsiyonlar ile daha da yukarı çıkabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Opel sahibi olmak isteyenlere müjdeOpel sahibi olmak isteyenlere müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Ölüme terk etmişlerdi! İlçe Tarım Müdürlüğü devreye girdi

Ölüme terk etmişlerdi! İlçe Tarım Müdürlüğü devreye girdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.