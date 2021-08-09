Fiat Egea, Doblo, Fiorino fiyat listesi! 2021 Fiat Egea, Doblo ve Fiorino fiyatlarında kampanya!

Dizel ve benzinli seçenekleriyle farklı bir sürüş konforu sunan Fiat Egea, Doblo ve Fiorino, kendi içinde de farklı tasarımlarla showroomlarda alıcılarını bekliyor. Fiat Egea, Cross, Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleriyle fark yaratıyor. Doblo ise Cargo ve Combi ile iki farklı modelle üretilirken, Fiorino'da ise Cargo ve Combi modelleri yer alıyor. İşte Fiat Egea, Doblo, Fiorino fiyat listesi

FİAT EGEA, DOBLO VE FİORİNO FİYAT LİSTESİ!

Yeni Egea Cross'un Street modeli 184 bin 900 TL, Urban, 193 bin 900 TL, Lounge ise 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Sedan modellerinden Easy 159 bin 900 TL, Urban 177 bin 900 TL, Lounge ise 191 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yeni Egea Hatchback'te ise Street 176 bin 900 TL, Urban 185 bin 900 TL, Lounge ise 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Egea Station Wagon'un Street modeli 221 bin 900 TL, Urban modeli 220 bin 900 TL ve Lounge modeli ise 280 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda sergileniyor.

Doblo Cargo'nun Standart'ı 161 bin 900 TL, Maxi'si 165 bin 900 TL, Maxi XL'ı ise 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Fiat Doblo Combi'nin Standart'ı 175 bin 900 TL, Maxi'si ise 179 bin 900 TL'den alıcısını bekliyor.

Fiorino Cargo'larda Standart 141 bin 900 TL, Standart Plus ise 147 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

Fiorino Combi'nin Pop modeli 129 bin 900 TL, Safeline modeli 135 bin 900 TL, Urban modeli 172 bin 900 TL ve Premio modeli de 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sergileniyor.

Bu fiyatlar, dizel ve benzinli, farklı özellikler ve opsiyonlar ile daha da yukarı çıkabiliyor.



