"Fidancılıkta ihraç edebilen bir konuma geldik"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, fidancılık sektöründe artık ithal eden değil, yavaş yavaş ihraç edebilen bir konuma geldiklerini belirtti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Özkaldı, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özkaldı, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi.

Yüce, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Kısa süre içerisinde büyük işlere girişen Başkan Yüce'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özkaldı, "Bakanlığımızla da çok ortak projeler var. Hem bu gündem olan konular hem de bundan sonra gündem olabilecek, bakanlığımızı ilgilendiren bütün konularda Sayın Başkanımızın yanındayız." dedi.

- "İtalya'ya bile artık fidan ihraç ediyoruz"

Özkaldı, fidancılık konusunda Orman Genel Müdürlüğünün güzel faaliyetleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eskiden tamamen dışa bağımlıyken özel sektörün de bu işe dahil olması marifetiyle fidancılık inşallah iyi yolda ilerliyor. Artık ithal eden değil, yavaş yavaş ihraç edebilen bir konuma geldik. Fidancılıkta en ileri ülkelerden bir tanesi İtalya. Arkadaşlarımızdan gelen bilgi, bugün biz İtalya'ya bile artık fidan ihraç edebilen bir ülke haline gelmişsek, demek ki doğru yoldayız. Bu konuda Sayın Başkanımızın yapmak istediği şeylerde biz kendisine yardımcı olmak isteriz."