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’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğün fotoğrafçılığı yapan Mehmet Şahin’in başı ’fidye virüsü’ yüzünden derde girdi.

’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğün fotoğrafçılığı yapan Mehmet Şahin’in başı ’fidye virüsü’ yüzünden derde girdi. Bilgisayara sızan ’fidye virüsü’, Şahin’in arşivini ele geçirdi. Geceleri uyuyamadığını belirten Şahin, bu ay içerisinde 85 çiftin düğün albümlerini teslim etmesi gerektiğini ancak şifrelenen dosyalara ulaşamadığını, çiftlere karşı mahcup olduğunu söyledi.
Milyonlarca bilgisayar kullanıcısının korkulu rüyası haline gelen ’fidye virüsleri’ bu kez de Mardinli düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi. Kızıltepe’de de ödüllü düğün fotoğrafçısı olan Mehmet Şahin’in bilgisayarına sızan fidye virüsü tarafından şifrelenen dosyalar yapılan bütün müdahalelere rağmen açılamadı. Günlerdir gözüne uyku girmediğini belirten Şahin, 85 çiftin düğün fotoğrafını bu ay içerisinde vermesi gerektiğini kaydetti.

Fidye virüsüyle başa çıkamıyor
Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Mehmet Şahin, "Dış mekan fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum. Bundan 3 gün önce bir fidye virüsüne maruz kaldım. Fidye virüsü sebebiyle hiçbir dosyaya erişemiyorum. Bu mağduriyetimin nasıl giderileceğini bilemiyorum. Fidyeci bende bin dolar istiyor. Şu anda da hangi kapıyı çalıyorsak kimse bize olumlu yanıt vermiyor. Yani çözemediklerini ve başa çıkamadıklarını söylüyor. Şuanda fidyeci le bir şekilde anlaşalım diyoruz ama verilerimiz geri gelebiliyorsa para mühim değil. Lakin o parayı yatırdıktan sonra dosyaların geri gelip gelmeyeceği hiçbir garantisi yok" dedi.

Geceleri uyuyamıyor
Gelin ve damatların en güzel anlarını kurtarabilmek için mücadele ettiğini anlatan Şahin, "Fotoğraflarını çektiğim gelin ve damatlara karşı mağduriyet beni çok çok etkiliyor. Psikolojik olarak 3 gündür uyku uyumadım. O insanların en özel günlerinden kalan tek şey fotoğraflardır. Yaklaşık 85 çiftimizin teslim edilmeyen albümü var. Benim şu anda bütün mücadelem, mücadele etmem tamamen o çiftlerim içindir. O çiftlerimizin mutluluğunun bozulmamasıdır. O insanlar neticede ömründe bir kere düğün yapıyor ve bir gün dış çekime çıkıyor. O çekimleri kurtarmaya çalışacağız. Bu fidyeci son bir ay içerisinde 1 buçuk milyon bilgisayara ulaşmış. Bunların arasında benim en çok canımı yakan 85 çiftimdir. Bütün gelin ve damatlar özeldir. İnsanın en özel günü o gündür" diye konuştu.
Fidye virüsleri, bulaştığı bilişim sistemleri üzerinde dosyaları erişimi engelleyerek kullanıcılardan para talep eden zararlı yazılımlardır.

’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi

’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi

’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi

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