’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğün fotoğrafçılığı yapan Mehmet Şahin’in başı ’fidye virüsü’ yüzünden derde girdi. Bilgisayara sızan ’fidye virüsü’, Şahin’in arşivini ele geçirdi. Geceleri uyuyamadığını belirten Şahin, bu ay içerisinde 85 çiftin düğün albümlerini teslim etmesi gerektiğini ancak şifrelenen dosyalara ulaşamadığını, çiftlere karşı mahcup olduğunu söyledi.

Milyonlarca bilgisayar kullanıcısının korkulu rüyası haline gelen ’fidye virüsleri’ bu kez de Mardinli düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi. Kızıltepe’de de ödüllü düğün fotoğrafçısı olan Mehmet Şahin’in bilgisayarına sızan fidye virüsü tarafından şifrelenen dosyalar yapılan bütün müdahalelere rağmen açılamadı. Günlerdir gözüne uyku girmediğini belirten Şahin, 85 çiftin düğün fotoğrafını bu ay içerisinde vermesi gerektiğini kaydetti.

Fidye virüsüyle başa çıkamıyor

Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Mehmet Şahin, "Dış mekan fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum. Bundan 3 gün önce bir fidye virüsüne maruz kaldım. Fidye virüsü sebebiyle hiçbir dosyaya erişemiyorum. Bu mağduriyetimin nasıl giderileceğini bilemiyorum. Fidyeci bende bin dolar istiyor. Şu anda da hangi kapıyı çalıyorsak kimse bize olumlu yanıt vermiyor. Yani çözemediklerini ve başa çıkamadıklarını söylüyor. Şuanda fidyeci le bir şekilde anlaşalım diyoruz ama verilerimiz geri gelebiliyorsa para mühim değil. Lakin o parayı yatırdıktan sonra dosyaların geri gelip gelmeyeceği hiçbir garantisi yok" dedi.