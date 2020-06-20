FIFA ve PUBG turnuvaları 29 Haziran’da başlıyor

Özellikle redbull, monster, Asus gibi firmalar bu sektöre oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bu firmalar dışında ülkemizden çıkan teknoloji firmalarından Vestel’de katılıyor. Daha voleybol, basketbol gibi alanlarda reklamlarını gördüğümüz firmanın yeni reklam alanlarından biri E-spor alanı. Bu konuda daha önceki çalışmaları ile beraber artık turnuvalarını kendi düzenliyor. Kupa Vestel adını alan turnuvası da 29 Haziran’da başlayacak.

Turnuva iki farklı oyun yarışmasına ev sahipliği yapacak. FIFA ve PUGB yarışmaları 29 Haziran’dan itibaren start verecek. 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında FIFA, PUGB oyunları ikinci hafta 6-12 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Turnuvaya son katılım tarihleri FIFA için 27 Haziran, PUBG için 4 Temmuz olarak belirlendi.

Turnuva ödülleri de belirlenmiş durumda. 1’inciye 6.000 TL, 2’nciye 2.500 TL, 3’üncüye 1.000 TL ve 4’üncüye 500 TL ödül verilecek. 5 günlük heyecan Vestel’in Twitter ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FIFA için iki farklı turnuva düzenlenecek. FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Classic iki ayrı modu olacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva amacıyla de 3.000 TL’lik mükafat eklendi. 1’inci 2.000, 2’nci ise 1000 TL’nin sahibi olacak.

Turnuvaya katılmak için BURAYA tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

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