HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fıkra gibi olay! Horoz dövüşü yaptırdıkları yer 'pes' dedirtti

Fıkra gibi olay! Horoz dövüşü yaptırdıkları yer 'pes' dedirtti

05.05.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

Fıkra gibi olay! Horoz dövüşü yaptırdıkları yer 'pes' dedirtti

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Horoz dövüştürülen barınağa baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.

AA-20240505-34465040-34465037-SAMSUNDA_HAYVANLARI_CEVREYI_VE_DOGAYI_KORUMA_DERNEGINDE_HOROZ_DOVUSTUREN_29_KISI_YAKALANDI

Adreste yapılan aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

AA-20240505-34465040-34465036-SAMSUNDA_HAYVANLARI_CEVREYI_VE_DOGAYI_KORUMA_DERNEGINDE_HOROZ_DOVUSTUREN_29_KISI_YAKALANDI

Şüphelilerden Y.T, (47) D.T. (42) ve A.Y’ye (38) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan, diğer 26'sına ise kumar oynamaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

AA-20240505-34465040-34465039-SAMSUNDA_HAYVANLARI_CEVREYI_VE_DOGAYI_KORUMA_DERNEGINDE_HOROZ_DOVUSTUREN_29_KISI_YAKALANDI

El konulan horozların ise veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstinat duvarına gömülü şekilde bulundu, 241 yıllık tarihi var! İstinat duvarına gömülü şekilde bulundu, 241 yıllık tarihi var!
Yer: Şırnak! Karşıdan karşıya geçmek istemişti: Anne ve çocuğu sele böyle kapıldı...Yer: Şırnak! Karşıdan karşıya geçmek istemişti: Anne ve çocuğu sele böyle kapıldı...
Otobüsteki tartışma kamerada!Otobüsteki tartışma kamerada!
Anahtar Kelimeler:
Samsun Horoz dövüşü
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Tutuklandılar! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

Tutuklandılar! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

Kocaeli'de ilginç olay! Kimseye aldırmadan çırılçıplak dolaştı, gözaltına alındı

Kocaeli'de ilginç olay! Kimseye aldırmadan çırılçıplak dolaştı, gözaltına alındı

İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.